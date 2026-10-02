Bajaron un clásico de la programación de los fines de semana: termina La Peña de Morfi

Se termina el ciclo que hizo prosperar Gerardo Rozín por falta de rendimiento al aire y elevados costos.
En el último trimestre del año se conoció la noticia del primero programa que baja de la pantalla chica, con fecha confirmada de finalización. Se trata de un clásico de los fines de semana, La peña de Morfi de Telefe, que supo mantenerse por años bajo la conducción de Gerardo Rozín y, luego, con variedad de conductores, que lo sucedieron hasta la actualidad con Diego Leuco y Carina Zampini. Pero que ahora, bajará el telón.
"La Peña de Morfi, conducido por Diego Leuco y Carina Zampini, y un elencazo que hacen humor, deporte, cocina... llega a su fin a fines de noviembre", anunció Damián Rojo, integrante de Los profesionales de siempre, en América, sobre el programa que supo estar años y años en la pantalla chica.
"Ya fueron notificados algunos productores, a quienes los van a reubicar en otro programa de la productora Corner, que es el de Sergio Lapegüe (Lape Club Social informativo, lunes a viernes, en las mañanas de América)", amplió el periodista, sobre el destino de alguno de los trabajadores del programa, a fin de que sigan manteniendo su puesto laboral y sus ingresos económicos.
"Y a los demás... hay que ver si hay lugar para todos porque son un montón. Y los que hacen aire no creo que todos puedan ir al programa de Lapegüe", amplió, Rojo, sobre lo que sucederá, seguramente, de cara a diciembre, el último mes del año, en adelante.
"Tiene que ver con esta política de la nueva gerencia de abaratar costos y los contratos altos, si no rinden en rating, sacarlos...", contó, por su parte, Naiara Vecchio, otra de las panelistas del ciclo de las tardes de El 9, conducido por Flor De la Ve.
Recordemos que, en los últimos meses, al frente de la conducción estuvo Leuco pero con Lizy Tagliani. Hasta que la dupla empezó a ser del periodista con su compañera del grupo Luzu Resumido, Zampini. Sin embargo, los números no acompañaron.
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