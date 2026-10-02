Bajaron un clásico de la programación de los fines de semana: termina La Peña de Morfi

EL "DETRÁS DE ESCENA" DE LA DECISIÓN DEL FINAL DE LA PEÑA

"Tiene que ver con esta política de la nueva gerencia de abaratar costos y los contratos altos, si no rinden en rating, sacarlos...", contó, por su parte, Naiara Vecchio, otra de las panelistas del ciclo de las tardes de El 9, conducido por Flor De la Ve.

Recordemos que, en los últimos meses, al frente de la conducción estuvo Leuco pero con Lizy Tagliani. Hasta que la dupla empezó a ser del periodista con su compañera del grupo Luzu Resumido, Zampini. Sin embargo, los números no acompañaron.