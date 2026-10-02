El actor francés asegura que esta no sería la primera vez que se generan hechos violentos y citó otros episodios “en los últimos años”, de un golpe en la cara hace cinco, de un plato con cubiertos tirado en un "Día de Acción de Gracias" (Thanksgiving) hace diez, y de que en el último año y medio ella lo habría tirado al piso “para que se rindiera”. También le atribuye frases violentas sobre la manutención, tales como que él sería “una perra blanca tratando de robarle a una mujer negra” y de preguntarle al hijo de cómo se sentía “como hombre negro”. Como pruebas, el denunciante adjuntó mensajes de WhatsApp como el del domingo 27, cuando Berry le escribió “Me siento fatal por lo que pasó anoche, y sé que él también” o en otro momento, cuando el chico pidió irse antes, que ella respondió “No, no estoy de acuerdo. ¿Quiere pelearse con su madre? ¿Qué clase de niño estamos criando?”.

La respuesta

Marina Beck -abogada de Halle Berry- fue más lejos en un comunicado a los sitios de espectaculos TMZ y Extra aseguró que hay “abundante evidencia, incluidos numerosos fallos” de que Olivier Martinez violó órdenes judiciales e interfirió en intervenciones terapéuticas y educativas del hijo, y que ya fue sancionado por eso. “Halle está acostumbrada a este tipo de conducta escandalosa del señor Martinez y, aunque está profundamente apenada, no permitirá que esto la disuada de pelear por el interés de Maceo”. aseguró la letrada.

El abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, sostuvo que el objetivo es preservar “la salud, el bienestar y la seguridad del menor” y empujar a la otra parte a tratar “el manejo de la ira y el control de los impulsos”.

Berry y Martinez se casaron en 2013, el año en que nació Maceo -que cumplirá 13 el 5 de octubre próximo-, y se separaron en 2015. Ella tiene otra hija, Nahla, de su relación con Gabriel Aubry, y un expediente de custodia que también fue público y áspero.