El actor francés Olivier Martínez acusó a Halle Berry -su exesposa- de agredir a su hijo de 12 años y un juez le dio la razón y le impuso una restricción temporal.
El actor francés Olivier Martinez le pidió a la Corte Superior de Los Ángeles la custodia exclusiva de Maceo, el hijo de 12 años que tiene con la actriz norteamericana Halle Berry, y le solicitó una orden de restricción por violencia doméstica. En el escrito presentado ante la justicia, la acusa de haberlo agredido el pasado sábado 26 de septiembre. Un juez del condado concedió la restricción temporal, por lo que la ganadora de del Oscar por "Cambio de Vida" deberá mantenerse alejada de Martinez y e hijo que tienen en común mientras se tramite el expediente.
Por otra parte, también hubo cambios provisorios en el régimen de visitas y el pedido de controlar la sobriedad de la actriz fue rechazado por el tribunal por “información insuficiente”. Berry no ha emitido opinión sobre el asunto y su abogada, Marina Beck, aseguró que la demanda quedará sin efecto porque “carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa”.
Olivier Martinez , de 60 años, sostiene que Halle Berry le causó “angustia emocional y mental debido al maltrato físico de nuestro hijo menor, Maceo”. En el relato que figura la demanda -que ubica el hecho en la casa de ella-, el chico jugaba con unos lentes de realidad virtual y ella le habría dicho que se veía “estúpido” y que era “un idiota” pero el niño le pidió que lo dejara tranquilo para poder terminar la partida. Martinez describe que eso generó la ira de la actriz, que se le tiró encima, lo tomó del cuello y le gritó: “¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?”.
Según el texto presentado en la justicia, el músico Van Hunt -prometido de Berry- habría intervenido a favor del chico que, debido al violento incidente, llamó al padre asustado para que lo fuera a buscar y dijo que no quería volver.
El actor francés asegura que esta no sería la primera vez que se generan hechos violentos y citó otros episodios “en los últimos años”, de un golpe en la cara hace cinco, de un plato con cubiertos tirado en un "Día de Acción de Gracias" (Thanksgiving) hace diez, y de que en el último año y medio ella lo habría tirado al piso “para que se rindiera”. También le atribuye frases violentas sobre la manutención, tales como que él sería “una perra blanca tratando de robarle a una mujer negra” y de preguntarle al hijo de cómo se sentía “como hombre negro”. Como pruebas, el denunciante adjuntó mensajes de WhatsApp como el del domingo 27, cuando Berry le escribió “Me siento fatal por lo que pasó anoche, y sé que él también” o en otro momento, cuando el chico pidió irse antes, que ella respondió “No, no estoy de acuerdo. ¿Quiere pelearse con su madre? ¿Qué clase de niño estamos criando?”.
Marina Beck -abogada de Halle Berry- fue más lejos en un comunicado a los sitios de espectaculos TMZ y Extra aseguró que hay “abundante evidencia, incluidos numerosos fallos” de que Olivier Martinez violó órdenes judiciales e interfirió en intervenciones terapéuticas y educativas del hijo, y que ya fue sancionado por eso. “Halle está acostumbrada a este tipo de conducta escandalosa del señor Martinez y, aunque está profundamente apenada, no permitirá que esto la disuada de pelear por el interés de Maceo”. aseguró la letrada.
El abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, sostuvo que el objetivo es preservar “la salud, el bienestar y la seguridad del menor” y empujar a la otra parte a tratar “el manejo de la ira y el control de los impulsos”.
Berry y Martinez se casaron en 2013, el año en que nació Maceo -que cumplirá 13 el 5 de octubre próximo-, y se separaron en 2015. Ella tiene otra hija, Nahla, de su relación con Gabriel Aubry, y un expediente de custodia que también fue público y áspero.
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