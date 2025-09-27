Espectáculos |

Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Te contamos quiénes serán los famosos que confirmaron su presencia en La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.

Mirtha Legrand conducirá una vez más su habitual La Noche de Mirtha por Eltrece y recibirá a importantes invitados.

Hoy desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Emilio Monzó, y la licenciada en Ciencias de la Comunicación especializada en Relaciones Internacionales, Natasha Niebieskikwiat.

ADEMÁS: Sergio Lapegüe: "Me fui de TN sin un peso después de haber trabajado 34 años"

También acompañarán a la diva argentina en el programa de este sábado la periodista Liliana Caruso, el actor, productor y conductor Fernando Dente y la modelo e influencer, Sofía Zámolo.

los-invitados-de-mirtha-legrand-de-este-sabado-27-de-septiembre-foto-captura-de-eltrece-W6W2XELQQ5FDVMNOPCXGYZV2BI

Por su parte, este domingo desde las 13.45 Juana Viale recibirá a sus invitados y la producción de Almorzando con Juana ya anunció a las cinco figuras que la acompañarán este fin de semana.

La nieta de Mirtha Legrand tendrá una mesa llena de artistas encabezados por el empresario teatral argentino Daniel Grinbank y el actor argentino Michel Noher.

los-invitados-de-juana-viale-del-domingo-28-de-septiembre-foyo-instagramlamesazarg-RR2BVMINAFHLNE4YVYDQNNMKRU

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados