Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Te contamos quiénes serán los famosos que confirmaron su presencia en La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.
Mirtha Legrand conducirá una vez más su habitual La Noche de Mirtha por Eltrece y recibirá a importantes invitados.
Hoy desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Emilio Monzó, y la licenciada en Ciencias de la Comunicación especializada en Relaciones Internacionales, Natasha Niebieskikwiat.
También acompañarán a la diva argentina en el programa de este sábado la periodista Liliana Caruso, el actor, productor y conductor Fernando Dente y la modelo e influencer, Sofía Zámolo.
Por su parte, este domingo desde las 13.45 Juana Viale recibirá a sus invitados y la producción de Almorzando con Juana ya anunció a las cinco figuras que la acompañarán este fin de semana.
La nieta de Mirtha Legrand tendrá una mesa llena de artistas encabezados por el empresario teatral argentino Daniel Grinbank y el actor argentino Michel Noher.