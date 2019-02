El mes pasado, por ejemplo, la ex vedette denunció públicamente a dos hombres que, según la denunciante, habrían abusado sexualmente de ella. Tiempo atrás, en abril del año pasado, Jaitt había asistido al programa de Mirtha Legrand para denunciar a varios miembros de la farándula y la política que, según ella, eran integrantes de una red de pedofilia investigada en la causa de los abusos en Independiente.

RELACIONADO:

La última foto de Natacha Jaitt antes de morir

La noche que Natacha Jaitt disparó contra todos en el programa de Mirtha Legrand

En aquel entonces, fiel a su estilo verborrágico y trasgresor, la modelo había lanzado una seria advertencia a través de su cuenta de Twitter, una de las plataformas que más utilizaba para estar en contacto con sus fans. Aquel día, escribió: "No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar un tiro. Si eso pasa, yo no fui".

Embed

Junto a este mensaje, la actriz también había compartido en aquel momento la captura de un supuesto Tweet de Mercedes Ninci, en el que la periodista anticipaba: "a Natacha Jaitt la van a descartar como a Nisman". Tiempo después se descubrió que tal mensaje era apócrifo, nunca fue publicado y se trataba de un simple montaje realizado con Photoshop.

ADEMÁS:

El tuit fake de Mercedes Ninci que se viralizó en redes

Mercedes Ninci, sin piedad: "Lo lamento por su hija y su familia, no por Natacha Jaitt"

Por otro lado, en las redes sociales son varios los usuarios que ya están especulando con el último tweet de Natacha Jaitt. Publicado el miércoles pasado, el mensaje fue retuiteado nuevamente por la mediática horas antes de morir y decía: "Ya vengo, tengo una reunión laboral... *se pone el porta ligas*" ¿Nuevo indicio para la causa?

Embed Ya vengo tengo una reunión laboral... *se pone el porta ligas * — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 19 de febrero de 2019

LEA MÁS:

Ulises Jaitt y Antonella Olivera estaban en Brasil cuando supieron de la muerte de Natacha