Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

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Por su parte, el domingo 28 de junio, desde las 13:45 en El Trece, Juana Viale apostará por una mesa más distendida convocando a figuras del mundo artístico y mediático, ideal para el almuerzo familiar.Los invitados confirmados son Marcos “Bicho” Gómez -uno de los protagonistas de "Ni media palabra" junto a Nico Cabré y Mariano Martínez-, la actriz y líder espiritual Viviana Saccone -integrante del elenco de la obra "Corto Circuito"-, la modelo Barby Franco -figura mediática y esposa del abogado Fernando Burlando-, el humorista e imitador Iván Ramírez -garantía de risas y actualidad con sus personajes- y el escritor y coach Ramiro Buteler, para aportar una mirada motivacional y de desarrollo personal.