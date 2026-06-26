Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

En una semana marcada por la agenda política y judicial, más el inminente partido de la Selección Argentina, La Chiqui y su nieta preparan dos mesas imperdibles para cerrar junio de 2026
Debido al partido del la Selección Argentina en el Mundial de Futbol de Estados Unidos, México y Canadá, este sábado 27 de junio El Trece adelantó el programa "La Noche de Mirtha Legrand" para las 20 horas. La Chiqui reunirá una mesa con fuerte acento en política, el derecho y los temas judiciales, noticias que dominan la actualidad: las tensiones en el Gobierno de Milei, la resonante causa de Jessica Cirio -con allanamientos y peritajes recientes-, debates sobre el Poder Judicial y la economía.
Los invitados confirmados para la #mesaza del sábado 27 serán: el abogado penalista Fernando Burlando -representante legal de Florencia Peña en su fuerte conflicto laboral con Luzu TV y Nicolás Occhiato-, el Dr. Carlos Ruckauf -ex vicepresidente de la Nación y figura histórica del peronismo-, el politólogo y analista internacional Andrés Malamud y la actriz Graciela Pal, que actualmente brilla en el exitoso musical Billy Elliot, en el Teatro Ópera.
Por su parte, el domingo 28 de junio, desde las 13:45 en El Trece, Juana Viale apostará por una mesa más distendida convocando a figuras del mundo artístico y mediático, ideal para el almuerzo familiar.Los invitados confirmados son Marcos “Bicho” Gómez -uno de los protagonistas de "Ni media palabra" junto a Nico Cabré y Mariano Martínez-, la actriz y líder espiritual Viviana Saccone -integrante del elenco de la obra "Corto Circuito"-, la modelo Barby Franco -figura mediática y esposa del abogado Fernando Burlando-, el humorista e imitador Iván Ramírez -garantía de risas y actualidad con sus personajes- y el escritor y coach Ramiro Buteler, para aportar una mirada motivacional y de desarrollo personal.
Estas programas llegan en un momento en que los programas de Mirtha y Juana mantienen su rol de “marcadores de agenda” en la televisión argentina, alternando entre el análisis serio y el entretenimiento. Este sábado, especial horario de las 20 de La Chiqui busca maximizar la audiencia antes del fútbol.
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