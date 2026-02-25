Los nuevos nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll

The Black Crowes

Los 10 nominados que aparecen por primera vez entre los nominados son Jeff Buckley, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, New Edition, Pink, Shakira, Luther Vandross y Wu-Tang Clan, mientas que hay siete que vuelven a intentar ser elegidos como The Black Crowes, Mariah Carey, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis y Sade.

El año pasado, el número de nominados fue de 14 -tres menos que este año- y de los siete que regresan a la votación, cinco estuvieron en 2025, ellos son: The Black Crowes, Carey, Idol, Joy Division/New Order y Oasis. Juntamente Liam Gallagher, cantante de la banda británica, rechazó el Salón de la Fama del Rock cuando su banda fue nominada dos veces, pero el comité aceptó su reticencia este año.

Esta es tercera nominación para cuatro de los 17 elegidos este año: Mariah Carey, Iron Maiden, Joy Division/New Order y Oasis, mientras que para Black Crowes, Idol y Sade será su segunda oportunidad. Para la cantante estadounidense Pink esta será su primera vez.

En la lista de este año, diez de los debutantes comenzaron su actividad en las décadas del '80 y '90 o, como en el caso de Pink, en el 2000, a pesar de las permanentes quejas de los fans de bandas de rock más antiguas -de los 60 y 70- que reclaman que sus favoritos aún no han sido nominados.

Phills Collins es el único de los músicos de la lista de 2026 que ya tiene un lugar en el Salón del Rock, como miembro del grupo Genesis.

De los nominados actualmente sólo la mitad podrían ser considerados "rock" como: The Black Crowes, Buckley, Etheridge, Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division/New Order y Oasis... y hasta Phill Collins, dejando mucho espacio para representación del pop con Pink, Mariah Carey y Shakira y R&B/hip-hop, con Lauryn Hill, New Edition, Vandross y Wu Tang.

La votación -de los 1200 votantes del Salón de la Fama- se llevará a cabo en los próximos dos meses, y los seleccionados se conocerán en abril. En esa oportunidad, también se nombrarán a los demás miembros que ingresan al Salón en tres categorías especiales del comité: Influencia Musical, Excelencia Musical y el Premio Ahmet Ertegun para Artistas No Intérpretes.