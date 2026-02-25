Tamara Pettinato cruzó a Cinthia Fernández en vivo: "Te dedicás a otra cosa"

En TV, Tamara Pettinato se negó a responderle a Cinthia Fernández cuando mencionó el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de Melchor Rodrigo en 2022.
La entrevista televisiva a Tamara Pettinato, terminó en un cruce inesperado cuando la panelista Cinthia Fernández mencionó el juicio que enfrenta Felipe Pettinato, hermano de la entrevistada, por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en 2022 durante un incendio en un departamento del barrio de Belgrano.
El diálogo había comenzado en un clima relajado, con referencias personales y vínculos en común, pero cambió cuando se planteó si existía una relación entre Felipe Pettinato y Rodrigo y se mencionó la causa judicial en curso, momento en el que Tamara aclaró que prefería responderle solo a Moria Casan, conductora de "A la mañana con Moria".
Ante la intervención de Fernández, Pettinato fue directa: “Con vos en particular, no”. Luego agregó que elegía debatir “con gente respetuosa y preparada” y lanzó la frase que encendió el estudio: “Sos otro tipo de quilombera y te dedicás a otra cosa”. La conductora intentó bajar el tono y ordenar la conversación para continuar con la nota.
El trasfondo del cruce es el proceso judicial que investiga las circunstancias del incendio donde murió Rodrigo. La causa busca determinar responsabilidades y el rol de Felipe Pettinato esa noche. Según expresó Tamara al aire, hasta el momento solo declaró la madre del médico y no hubo testigos presenciales que confirmaran otras versiones.
Más adelante, también discutió con la panelista Amalia Díaz Guiñazú por la interpretación de esos testimonios. Pettinato sostuvo que había ido al programa para explicar lo ocurrido en la audiencia del 23 de febrero y no para generar un escándalo.
El intercambio cerró con una despedida anticipada. Mientras algunas panelistas cuestionaron su actitud, Tamara insistió en que no quería confrontar sino informar sobre el estado de la causa.
