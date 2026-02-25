Tamara Pettinato cruzó a Cinthia Fernández en vivo: "Te dedicás a otra cosa"

El diálogo había comenzado en un clima relajado, con referencias personales y vínculos en común, pero cambió cuando se planteó si existía una relación entre Felipe Pettinato y Rodrigo y se mencionó la causa judicial en curso, momento en el que Tamara aclaró que prefería responderle solo a Moria Casan, conductora de "A la mañana con Moria".

Embed - ¡OTRA VEZ CINTHIA FERNÁNDEZ! DURO CRUCE CON TAMARA PETTINATO QUE SE NEGÓ A HABLAR CON ELLA "COBARDE"

Ante la intervención de Fernández, Pettinato fue directa: “Con vos en particular, no”. Luego agregó que elegía debatir “con gente respetuosa y preparada” y lanzó la frase que encendió el estudio: “Sos otro tipo de quilombera y te dedicás a otra cosa”. La conductora intentó bajar el tono y ordenar la conversación para continuar con la nota.

El eje en la causa

El trasfondo del cruce es el proceso judicial que investiga las circunstancias del incendio donde murió Rodrigo. La causa busca determinar responsabilidades y el rol de Felipe Pettinato esa noche. Según expresó Tamara al aire, hasta el momento solo declaró la madre del médico y no hubo testigos presenciales que confirmaran otras versiones.

Más adelante, también discutió con la panelista Amalia Díaz Guiñazú por la interpretación de esos testimonios. Pettinato sostuvo que había ido al programa para explicar lo ocurrido en la audiencia del 23 de febrero y no para generar un escándalo.

Programa completo

Embed - LA MAÑANA CON MORIA - PROGRAMA 25/02/26 - TAMARA PETTINATO SE INCOMODÓ Y QUISO ABANDONAR LA NOTA

El intercambio cerró con una despedida anticipada. Mientras algunas panelistas cuestionaron su actitud, Tamara insistió en que no quería confrontar sino informar sobre el estado de la causa.