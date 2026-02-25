Espectáculos |

Preocupación de Ileana Calabró por la salud de Coca, su madre: "Se descompensó mal"

La actriz contó por qué su madre está internada hace algunos días y qué se espera para que le den el alta. "Hizo una Pericarditis".

Exclusivo. Iliana Calabró habló sobre el duro presente que atraviesa su madre, Coca, -una señora cerca a los noventa años, quien fue esposa por décadas de Juan Carlos- tras sufrir una descompensación. En tiempos de internación y a la espera de resultados de estudios, la actriz acompaña y sigue de cerca la evolución de su madre a quiere que le den el alta lo antes posible, para evitar cualquier virus intrahospitalario.

"Todavía bien no se sabe cuál es el diagnóstico de mamá. Hizo una Pericarditis (inflamación aguda del Pericardio). Hizo una descompensación con baja presión y taquicardia", contó Iliana, en diálogo con Diario Popular, sobre el motivo que derivó en el traslado de urgencia de su madre a un centro médico.

"Los doctores ahora están esperando los resultados de los cultivos que le realizaron, pero descartaron las cosas jodidas, graves. Pero no nos olvidemos que es una mujer de 87 años. Estamos viendo con los médicos si este fin de semana la dejan volver a casa", adelantó la artista, sobre el futuro de la exesposa de Juan Carlos, uno de los capo cómicos más importantes que tuvo la industria del espectáculo.

ADEMÁS: Felipe Fort, hijo de Ricardo, confesó cómo fue su experiencia íntima con un hombre: "Estaba drogado"

"La verdad es que se descompesó mal y tuvo algunos altibajos en el hospital. Quedó flojita. Lo que queremos es sacarla cuanto antes para que no agarre cosas en el hospital (lo conocidos virus intrahospitalarios)", compartió Calabró, con la esperanza firme de que su madre y la de Marina, se termine de recuperar pronto.

Iliana presentó a su nieto Bento

En las últimas semanas, Iliana se convirtió en abuela por primera vez. Uno de sus dos hijos varones, radicado en Brasil, fue papá y ella estuvo allá para acompañar la llegada al mundo del nuevo integrante de la familia: Bento.

Iliana, nota
Iliana fue abuela por primera vez de un hermoso niño que nació en Brasil y se llama Bento.

Iliana fue abuela por primera vez de un hermoso niño que nació en Brasil y se llama Bento.

"Es un sueño hecho realidad lo que está pasando. Uno sueña con esta proyección de la familia, con la continuidad y con mucho amor”, definió Calabró, sobre su nueva realidad familiar.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados