Preocupación de Ileana Calabró por la salud de Coca, su madre: "Se descompensó mal"

"Todavía bien no se sabe cuál es el diagnóstico de mamá. Hizo una Pericarditis (inflamación aguda del Pericardio). Hizo una descompensación con baja presión y taquicardia", contó Iliana, en diálogo con Diario Popular, sobre el motivo que derivó en el traslado de urgencia de su madre a un centro médico.

"Los doctores ahora están esperando los resultados de los cultivos que le realizaron, pero descartaron las cosas jodidas, graves. Pero no nos olvidemos que es una mujer de 87 años. Estamos viendo con los médicos si este fin de semana la dejan volver a casa", adelantó la artista, sobre el futuro de la exesposa de Juan Carlos, uno de los capo cómicos más importantes que tuvo la industria del espectáculo.

"La verdad es que se descompesó mal y tuvo algunos altibajos en el hospital. Quedó flojita. Lo que queremos es sacarla cuanto antes para que no agarre cosas en el hospital (lo conocidos virus intrahospitalarios)", compartió Calabró, con la esperanza firme de que su madre y la de Marina, se termine de recuperar pronto.

Iliana presentó a su nieto Bento

En las últimas semanas, Iliana se convirtió en abuela por primera vez. Uno de sus dos hijos varones, radicado en Brasil, fue papá y ella estuvo allá para acompañar la llegada al mundo del nuevo integrante de la familia: Bento.

"Es un sueño hecho realidad lo que está pasando. Uno sueña con esta proyección de la familia, con la continuidad y con mucho amor”, definió Calabró, sobre su nueva realidad familiar.