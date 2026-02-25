Cómo será la primera nominación de Gran Hermano Generación Dorada

Nomi

“Inauguramos placa de Generación Dorada. Ellos van a nominar, mañana se va a grabar la nominación porque son muchos. Ellos van a votar y la placa se divide en dos, van a ir 7 mínimo a placa” detalló el conductor de Gran Hermano.

Del Moro continuó con la explicación “Y es así, las primeras 24 horas, es decir del miércoles al jueves, es voto positivo. Los que más votos tengan, el jueves bajan de placa, y en ese momento, instantáneamente, la placa se hace negativa. Pasan todos a placa negativa, rumbo a la Gala de Eliminación del lunes”.

El conductor de Gran Hermano Generación Dorada les informó a los 28 participantes que iban a tener que afrontar la primera prueba del reality, ya que en la casa cuenta con 26 camas, por lo que dos participantes iban a dormir en colchones sobre el piso, y los jugadores debian elegir quienes dormirían en el suelo, y quienes en los dormitorios.