Los planes de Oriana Sabatini después de ser padres con Paulo Dybala: "Abrir una funeraria"

Porque Oriana estudio Tanatopraxia, la especialidad de personas que preparan cuerpos para los velatorios, a través de un curso on line que ya terminó y se recibió. Y planea lanzarse como empresaria en el rubro funerario, uno de los datos más curiosos de su vida, si los hay...

“El curso son seis libros bastantes cortos. El más largos tiene 200 páginas como mucho. Al final de cada libro te toman un examen y, después, tenés que ir a hacer la práctica”, supo contar Oriana, al hacer pública su decisión de estudios la especialidad a través de una modalidad a distancia.

"Me resulta apasionante estar con un cuerpo sin vida... Toda la vida me apasionó la muerte. Siempre hice chistes sobre estudiar medicina y ahora, de grande, me empecé a replantear un poco todo. Me re apasiona la medicina forense, pero creo que es un compromiso muy grande que no sé si estoy preparada para tomar", explicó, Sabatini.

LOS PASOS A SEGUIR DE ORIANA

"Estoy fanática de la Tanatopraxia. No sé si lo puedo hacer embarazada, lo voy a averiguar porque lo quiero seguir haciendo, obviamente... No descarto abrir una funeraria en un futuro", anticipó la hija de Cathy Fulop y de Ova, sobre sus firmes planes laborales.

"Ya le dije a Paulo... ´nos venimos a vivir a Argentina, vos hacé lo tuyo que yo haré lo mío´. ¿Cómo se va a llamar la funeraria? Lo estoy pensando con mi hermana (Tiziana), que es diseñadora gráfica. Y ya estamos pensando muchas cosas", compartió Sabatini.