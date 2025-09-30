Espectáculos |

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian que serán papás

Con un emotivo video en Instagram, la pareja compartió la noticia de que esperan su primer hijo. La publicación se volvió viral en minutos.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron este martes una noticia llena de de emoción: esperan su primer hijo juntos. La pareja eligió una forma especial de anunciarlo: un video íntimo en Instagram.

En la publicación, titulada “Primer posteo de nosotros tres”, se puede ver a Oriana y Paulo en una consulta médica, observando la ecografía de su bebé. Con la canción “Good Things Come to Those Who Wait” de Isak Danielson de fondo, el video muestra momentos de alegría y complicidad entre ellos. En un momento, Oriana exclama: “¡Vamos a ser papás!

Embed

El video rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 500 mil “Me gusta” en menos de una hora. Seguidores y figuras del espectáculo, como Antonela Roccuzzo, Rodrigo De Paul y Nicki Nicole, reaccionaron con emojis de corazones y felicitaciones.

ADEMÁS: Los momentos más emotivos en la noche de los Martín Fierro

Además del video, la pareja compartió en sus historias de Instagram una imagen inspirada en la serie animada “Danny Phantom”, en la que los personajes principales aparecen frente a una cuna, simbolizando su futura paternidad.

Oriana y Paulo se conocieron en 2018 y, tras un noviazgo que cautivó a muchos, se casaron el 20 de julio de 2024. Con la llegada de su primer hijo, inician una nueva etapa en su vida juntos.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados