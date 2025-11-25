El Puma Rodriguez fue expulsado de un vuelo tras una discusión

PUMA RODRIGUEZ

La disputa comenzó cuando el artista intentaba grabar la situación con su celular, visiblemente molesto. En el video, el cantante intenta explicar su malestar antes de ser interrumpido por el capitán del vuelo: "No me siento bien y de parte de la tripulación no deberían estar acá. Deberían enseguida, no, no, no…," se escucha decir al "Puma" antes de que el capitán le ordenara desembarcar.

La versión del cantante fue que tuvo un "encontronazo" con una persona de la tripulación que no lo trató "bien", y que intentó pedir disculpas en varias ocasiones. Sin embargo, el piloto tomó la decisión de expulsarlo del avión, alegando que el artista había sido "grosero" con el personal.

El "Puma" Rodríguez finalmente agarró su carry on y descendió del vuelo, mientras sus seguidores lamentaban el trato recibido por el artista internacional.

Por el momento, American Airlines no emitió comentarios oficiales sobre los motivos que llevaron a la decisión de retirarlo del vuelo ni sobre los pasos a seguir. Tampoco se informó si la aerolínea reprogramaría su viaje o si se abriría algún tipo de investigación interna.

Rodríguez permanece en Quito mientras coordinar cómo regresar a Miami. Su estadía en la capital ecuatoriana se debe al concierto que ofreció el domingo 23 de noviembre en el Quórum Paseo San Francisco, el último de su Gracias Tour que comenzó el pasado marzo en España y contó con shows en Uruguay, Chile, Estados Unidos, México, República Dominicana, Perú y su inolvidable show con Los Palmeras el pasado 22 de septiembre en Argentina.