Ante estos ataques, la participante de Bailando por un Sueño aseguró que se sintió “hostigada” durante la gestión de Mauricio Macri y admitió que le gustaría que se lleve a cabo una investigación para saber “si hubo fondos para pagar a un trollcenter”.

Salazar reflexionó en diálogo con Intrusos: "A todos los que queremos opinar algo que no esté a favor del Gobierno, nos matan. Es un papelón que se destine plata cuando tenemos gente durmiendo en las calles".

Por otra parte, la mama de Matilda aseguró que su desencanto no es solo con esta gestión sino con todo el arco político. “Estoy muy enojada con todos. Me gustaría que los políticos dejaran de ver al país como un negocio y que realmente quieran que crezca. No puede ser que haya 40 por ciento de pobres, es una vergüenza. Y el 50 por ciento son chicos”, relató.

Y agregó: "No me arrepiento de haber dicho lo del posible adelantamiento de la entrega de mando. No es algo golpista"

Embed En @Intrusos la nueva faceta de @lulipop07 "No me arrepiento de haber dicho lo del posible adelantamiento de la entrega de mando. No es algo golpista" @rialjorge @AmericaTV #Intrusos ⤵️ pic.twitter.com/1o129pQdP1 — #Intrusos (@Intrusos) September 19, 2019

Asimismo, mientras recibe cuestionamientos de distintas figuras como Amalia Granata y Fernando Iglesias –quienes la acusan de operar para el Frente de Todos-, Salazar reveló que su interés en la actualidad no tiene como fin la obtención de un cargo o una candidatura. Incluso esa es una posibilidad de la cual ya ha desistido.

“No estoy preparada, y se necesita, más allá de la buena predisposición y la honestidad, conocimiento, estar realmente preparado, y no es mi situación ahora. Me pondría a estudiar y saber más de leyes”, confesó.

A pesar de su desilusión con los gobernantes, Luli considera que un nuevo “cambio” podría transformar la coyuntura. “En este país es difícil, hay una grieta, tengo fe de que el país va a avanzar. Pero la gente se muere de hambre, han destruido a la clase media”, sentenció.

