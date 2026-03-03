Espectáculos |

Todos los ganadores de los Premios SAG

El filme “Pecadores“ volvió a liderar la premiación sindicato de actores y se perfila como la gran favorita para ganar el Oscar a Mejor Película.

La temporada de premios sigue su marcha rumbo a la 98ª entrega de los Oscar -el próximo 15 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles- sumó una nueva etapa: los Premios SAG, organizados por el sindicato de actores SAG-AFTRA (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists).

Se trata de un sindicato estadounidense que representa a más de 160.000 profesionales de los medios, incluyendo actores, locutores, periodistas, cantantes y dobles de acción, protegiendo sus derechos laborales, salarios y beneficios, con un fuerte enfoque en negociaciones colectivas.

La ceremonia se llevó a cabo este domingo 1 de marzo, en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles y la conducción estuvo a cargo de la actriz Kristel Bell, quien por tercera vez estuvo al frente del evento (las anteriores fueron en 2018 y 2025.

La gran galardonada de la noche fue la película “Pecadores”, la película dirigida por Ryan Coogler -encargado del piloto que tareria de vuelta a "Los Expedientes Secretos X"- y protagonizada por Michael B. Jordan, Jack O'Connell y Hailee Steinfeld.

Cine

Mejor actor

  • Michael B. Jordan – Pecadores (Ganador)
  • Timothée Chalamet – Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actriz

  • Jessie Buckley – Hamnet (Ganadora)
  • Rose Byrne – Si pudiera, te patearía
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Chase Infiniti – Una batalla tras otra
  • Emma Stone – Bugonia
FEMALE

Mejor actriz de reparto

  • Amy Madigan – La hora de la desaparición (Ganadora)
  • Odessa A’Zion – Marty Supremo
  • Ariana Grande – Wicked: Por siempre
  • Wunmi Mosaku – Pecadores
  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

  • Sean Penn – Una batalla tras otra (Ganador)
  • Miles Caton – Pecadores
  • Benicio del Toro – Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet

Mejor elenco

  • Pecadores (Ganador)
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
X2Twitter.com_zu6-5ukxoqyszi5t_1080p

ADEMÁS: Gran Hermano Generación Dorada: la casa se quedó sin Lucero

Televisión

Mejor reparto en serie dramática

  • The Pitt (Ganador)
  • La diplomática
  • Landman
  • Severance
  • The White Lotus

Mejor actor en serie dramática

  • Noah Wyle – The Pitt (Ganador)
  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Billy Crudup – The Morning Show
  • Walton Goggins – The White Lotus
  • Gary Oldman – Slow Horses

Mejor actriz en serie dramática

  • Keri Russell – La diplomática (Ganadora)
  • Britt Lower – Severance
  • Parker Posey – The White Lotus
  • Rhea Seehorn – Pluribus
  • Aimee Lou Wood – The White Lotus

Mejor reparto en serie de comedia

  • The Studio (Ganador)
  • Abbott Elementary
  • El oso
  • Hacks
  • Only Murders in the Building

Mejor actor en serie de comedia

  • Seth Rogen – The Studio (Ganador)
  • Ike Barinholtz – The Studio
  • Adam Brody – Nadie quiere esto
  • Ted Danson – Un hombre infiltrado
  • Martin Short – Only Murders in the Building
HARRY

Mejor actriz en serie de comedia

  • Kathryn Hahn – The Studio (Ganadora)
  • Catherine O’Hara – The Studio
  • Jenna Ortega – Merlina
  • Jean Smart – Hacks
  • Kristen Wiig – Palm Royale

Mejor actor en miniserie o película para TV__IP__

  • Owen Cooper – Adolescencia (Ganador)
  • Jason Bateman – Black Rabbit
  • Stephen Graham – Adolescencia
  • Charlie Hunnam – Monster: La historia de Ed Gein
  • Matthew Rhys – The Beast in Me

Mejor actriz en miniserie o película para TV

  • Michelle Williams – Muriendo por sexo (Ganadora)
  • Claire Danes – The Beast in Me
  • Erin Doherty – Adolescencia
  • Sarah Snook – All Her Fault
  • Christine Tremarco – Adolescencia

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados