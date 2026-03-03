Todos los ganadores de los Premios SAG

Se trata de un sindicato estadounidense que representa a más de 160.000 profesionales de los medios, incluyendo actores, locutores, periodistas, cantantes y dobles de acción, protegiendo sus derechos laborales, salarios y beneficios, con un fuerte enfoque en negociaciones colectivas.

La ceremonia se llevó a cabo este domingo 1 de marzo, en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles y la conducción estuvo a cargo de la actriz Kristel Bell, quien por tercera vez estuvo al frente del evento (las anteriores fueron en 2018 y 2025.

La gran galardonada de la noche fue la película “Pecadores”, la película dirigida por Ryan Coogler -encargado del piloto que tareria de vuelta a "Los Expedientes Secretos X"- y protagonizada por Michael B. Jordan, Jack O'Connell y Hailee Steinfeld.

Cine

Mejor actor

Michael B. Jordan – Pecadores (Ganador)

Timothée Chalamet – Marty Supremo

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Blue Moon

Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actriz

Jessie Buckley – Hamnet (Ganadora)

Rose Byrne – Si pudiera, te patearía

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – Una batalla tras otra

Emma Stone – Bugonia

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan – La hora de la desaparición (Ganadora)

Odessa A’Zion – Marty Supremo

Ariana Grande – Wicked: Por siempre

Wunmi Mosaku – Pecadores

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Sean Penn – Una batalla tras otra (Ganador)

Miles Caton – Pecadores

Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Mejor elenco

Pecadores (Ganador)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Televisión

Mejor reparto en serie dramática

The Pitt (Ganador)

La diplomática

Landman

Severance

The White Lotus

Mejor actor en serie dramática

Noah Wyle – The Pitt (Ganador)

Sterling K. Brown – Paradise

Billy Crudup – The Morning Show

Walton Goggins – The White Lotus

Gary Oldman – Slow Horses

Mejor actriz en serie dramática

Keri Russell – La diplomática (Ganadora)

Britt Lower – Severance

Parker Posey – The White Lotus

Rhea Seehorn – Pluribus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Mejor reparto en serie de comedia

The Studio (Ganador)

Abbott Elementary

El oso

Hacks

Only Murders in the Building

Mejor actor en serie de comedia

Seth Rogen – The Studio (Ganador)

Ike Barinholtz – The Studio

Adam Brody – Nadie quiere esto

Ted Danson – Un hombre infiltrado

Martin Short – Only Murders in the Building

Mejor actriz en serie de comedia

Kathryn Hahn – The Studio (Ganadora)

Catherine O’Hara – The Studio

Jenna Ortega – Merlina

Jean Smart – Hacks

Kristen Wiig – Palm Royale

Mejor actor en miniserie o película para TV__IP__

Owen Cooper – Adolescencia (Ganador)

Jason Bateman – Black Rabbit

Stephen Graham – Adolescencia

Charlie Hunnam – Monster: La historia de Ed Gein

Matthew Rhys – The Beast in Me

