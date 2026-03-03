Todos los ganadores de los Premios SAG

El filme “Pecadores“ volvió a liderar la premiación sindicato de actores y se perfila como la gran favorita para ganar el Oscar a Mejor Película.
La temporada de premios sigue su marcha rumbo a la 98ª entrega de los Oscar -el próximo 15 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles- sumó una nueva etapa: los Premios SAG, organizados por el sindicato de actores SAG-AFTRA (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists).
Se trata de un sindicato estadounidense que representa a más de 160.000 profesionales de los medios, incluyendo actores, locutores, periodistas, cantantes y dobles de acción, protegiendo sus derechos laborales, salarios y beneficios, con un fuerte enfoque en negociaciones colectivas.
La ceremonia se llevó a cabo este domingo 1 de marzo, en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles y la conducción estuvo a cargo de la actriz Kristel Bell, quien por tercera vez estuvo al frente del evento (las anteriores fueron en 2018 y 2025.
La gran galardonada de la noche fue la película “Pecadores”, la película dirigida por Ryan Coogler -encargado del piloto que tareria de vuelta a "Los Expedientes Secretos X"- y protagonizada por Michael B. Jordan, Jack O'Connell y Hailee Steinfeld.
Cine
Mejor actor
Michael B. Jordan – Pecadores (Ganador)
Timothée Chalamet – Marty Supremo
Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
Ethan Hawke – Blue Moon
Jesse Plemons – Bugonia
Mejor actriz
Jessie Buckley – Hamnet (Ganadora)
Rose Byrne – Si pudiera, te patearía
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – Una batalla tras otra
Emma Stone – Bugonia
FEMALE
Mejor actriz de reparto
Amy Madigan – La hora de la desaparición (Ganadora)
comentar