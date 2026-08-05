Ludovico Einaud, un lujo italiano en el Teatro Colón

Nacido en Turín en 1955, Ludovico Einaudi es uno de los compositores y pianistas contemporáneos más reconocidos e influyentes del mundo. Tras graduarse en el Conservatorio de Milán, continuó su formación junto al prestigioso compositor Luciano Berio, de quien fue asistente. A lo largo de una trayectoria que abarca la música de concierto, el teatro, la danza y el cine, desarrolló un lenguaje musical único que redefinió los límites de la música instrumental contemporánea.

Su obra trascendió fronteras a través de álbumes fundamentales como "Le Onde", "I Giorni", "Una Mattina", "Divenire", "In a Time Lapse", "Elements", "Underwater" y, más recientemente, "The Summer Portraits". Sus composiciones formaron parte de reconocidas producciones cinematográficas como "Amigos Intocables" (2011), "Nomadland" (2021) y "El Padre" (2020), mientras que sus presentaciones en vivo agotan localidades en algunos de los teatros y salas de conciertos más prestigiosos del mundo, consolidando el alcance internacional y la vigencia de su música.

Su vínculo con la Argentina incluye una presentación con localidades agotadas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, en 2023. El concierto del 1 de marzo de 2027 en el Teatro Colón marcará su debut en este emblemático escenario y será, además, la primera vez que presente en el país su aclamado formato "Solo Piano".

Preventa exclusiva para clientes BBVA -hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard-, a partir del miércoles 5 de agosto, a las 11 hs. Venta general, a partir del viernes 7 de agosto, a las 11 hs. Entradas disponibles únicamente a través de Livepass.com.ar