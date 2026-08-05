Agatha Christie volverá a la calle Corrientes

La nueva versión busca acercar el clásico al público actual sin alterar el misterio original, por ese motivo, esta propuesta incluye personajes más humanos, diálogos fluidos, humor sutil y un ritmo cinematográfico que potencia el suspenso, acompañado de una escenografía que recreará el clima opresivo del hostal.

Con esta puesta, "La Ratonera" regresa a la avenida Corrientes siete años después de su última presentación comercial en Buenos Aires, renovando el atractivo de una de las piezas más representadas del teatro internacional.