Agatha Christie volverá a la calle Corrientes

Un nutrido elenco de figuras protagonizarán este clásico de la "Reina del Misterio" que regresará a la cartelera teatral porteña.
El clásico policial de Agatha Christie "La Ratonera" volverá a la cartelera teatral porteña con un elenco de lujo encabezado por Betiana Blum, Romina Gaetani, Ludovico Di Santo, Carlos Belloso, Andrés Gil, Walter Quiroz, Carlos Santamaría y Malena Solda. La obra, dirigida y adaptada por Manuel González Gil, se estrenará el jueves 3 de septiembre en el Teatro Liceo, con funciones de miércoles a domingo.
La producción está a cargo de Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg y cuenta con música original de Martín Bianchedi.
Estrenada en Londres en 1952, "La Ratonera" ("The Mousetrap" en inglés) es la obra teatral de mayor permanencia ininterrumpida en la historia del teatro mundial. Durante más de siete décadas, el público ha mantenido en secreto su desenlace, consolidándola como uno de los fenómenos más emblemáticos del género policial.
La historia transcurre en el hostal Monkswell, aislado por una intensa nevada, donde un grupo de desconocidos queda atrapado en el lugar mientras un joven sargento de policía advierte que uno de los huéspedes podría estar vinculado a un asesinato ocurrido en Londres. A partir de ese momento, la desconfianza se instala entre los presentes y cada personaje comienza a revelar aspectos ocultos de su pasado, mientras el peligro acecha dentro de la casa.
La nueva versión busca acercar el clásico al público actual sin alterar el misterio original, por ese motivo, esta propuesta incluye personajes más humanos, diálogos fluidos, humor sutil y un ritmo cinematográfico que potencia el suspenso, acompañado de una escenografía que recreará el clima opresivo del hostal.
Con esta puesta, "La Ratonera" regresa a la avenida Corrientes siete años después de su última presentación comercial en Buenos Aires, renovando el atractivo de una de las piezas más representadas del teatro internacional.
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