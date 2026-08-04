Cuarteto de Nos: 5 shows en 5 capitales

Actualmente, el Cuarteto de Nos es uno de los cinco grupos de rock latino más consumidos en Latinoamérica. Además de ser el artista uruguayo más convocante y escuchado en el exterior, con 6.100.000 escuchas mensuales en Spotify, 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube y 1.400.000 en TikTok y 800.000 Instagram. Más de 450.000 personas vieron su show del "Tour Puertas" en 50 ciudades sólo en el 2025 y en lo que va del 2026 ya acumula más de 70 shows.