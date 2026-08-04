Cuarteto de Nos: 5 shows en 5 capitales

El conjunto uruguayo generó una propuesta original que realizará sólo en cinco ciudades latinoamericanas, con shows únicos y diferentes.
"Así soy Yo" es el nombre de un tour cápsula que sólo se presentará en cinco capitales de Latinoamérica y que tendrá varios condimentos y sorpresas diferentes en cada lugar. Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de México son las ciudades elegidas para reunir a todos los espectadores que se ven atravesados por la música de Cuarteto de Nos.
El show será un repaso por los últimos 20 años de la banda, desde el disco "Raro" -publicado del 20 de mayo del 2006- hasta la actualidad de "Puertas" -lanzado el 22 de mayo de 2025- y celebrando el hecho de que consideran que están atravesando se el mejor momento de su carrera.
Cada show tendrá algunas canciones únicas, que no se repetirán en el otro y toda una puesta en escena y narrativa estará creada especialmente para estos cinco shows.
"Raro" fue un disco disruptivo en su momento -2006- y con él, El Cuarteto de Nos pateó el tablero y se llevó puesto el corazón de toda Latinoamérica. Con canciones largas, rapeadas y filosóficas, que saltaron de las calles de Montevideo, a las de Madrid y así el efecto dominó las empezó a propagar por toda Hispanoamérica.
Actualmente, el Cuarteto de Nos es uno de los cinco grupos de rock latino más consumidos en Latinoamérica. Además de ser el artista uruguayo más convocante y escuchado en el exterior, con 6.100.000 escuchas mensuales en Spotify, 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube y 1.400.000 en TikTok y 800.000 Instagram. Más de 450.000 personas vieron su show del "Tour Puertas" en 50 ciudades sólo en el 2025 y en lo que va del 2026 ya acumula más de 70 shows.
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