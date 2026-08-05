Gran Hermano Generación Dorada: Yipio se ganó la casa y el liderazgo

La participante uruguaya dejó en evidencia su emoción al ganarse la casa prefabricada que da el programa.
Yisela “Yipio” Pintos se convirtió en la gran ganadora de la noche del martes 4 de agosto en Gran Hermano Generación Dorada al quedarse con la vivienda que se ofrecía como premio especial y, además, conquistó el liderazgo de la vigésimo cuarta semana de competencia.
Con la llave número 84 en su mano, la comediante uruguaya abrió la puerta y no pudo contener la emoción al lograr el objetivo, por eso, festejó a los gritos y terminó tirada en el suelo celebrando junto a sus compañeros.
Con este doble logro, Yipio no solo se aseguró la casa, sino que también logró la inmunidad y el poder de decisión para la próxima semana de competencia en Gran Hermano Generación Dorada.
Yisela Paola "Yipio" Pintos, es una humorista uruguaya con casi una década de trayectoria en el stand-up. Ingresó a la casa el 23 de febrero de 2026, a principios de la edición presentándose como “mamá, gorda y comprometida con el chocolatito”, y se propuso ser “la primera gorda uruguaya en ganar Gran Hermano”. Durante su estadía se destacó por su humor ácido, su personalidad frontal y su capacidad para generar contenido.
Cabe recordar que en mayo había abandonado temporalmente el reality por un problema de salud de su madre, tras un pedido de su hija y de su -entonces- pareja, Mathias Centurión.
comentar