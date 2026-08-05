Gran Hermano Generación Dorada: Yipio se ganó la casa y el liderazgo

Yisela Paola "Yipio" Pintos, es una humorista uruguaya con casi una década de trayectoria en el stand-up. Ingresó a la casa el 23 de febrero de 2026, a principios de la edición presentándose como “mamá, gorda y comprometida con el chocolatito”, y se propuso ser “la primera gorda uruguaya en ganar Gran Hermano”. Durante su estadía se destacó por su humor ácido, su personalidad frontal y su capacidad para generar contenido.