"No, vámonos de acá. Acá no, acá no", dice el veterano actor mientras el piloto comienza a leer el mensaje.

"Qué democrático, Luis", le responde un pasajero, mientras que se escucha el abucheo y los silbidos de otro grupo contra el reclamo de los pilotos.

Luis Brandoni discutió con pasajeros

La discusión no quedó ahí y Bradoni se cruzó con ese mismo pasajero. "Muy democrático, Luis. No lo dejás hablar", le espeta.

"Esto no es democracia, estás equivocado. La política se hace en los ámbitos políticos", acota luego el actor.

Luis Brandoni, de extensa militancia en las filas del radicalismo y con un pasado como diputado nacional por esta fuerza política, es un férreo defensor del gobierno de Mauricio Macri, haciendo pública su postura en los medios.

La polémica se generó a partir de una serie de videos que se difundieron en las redes sociales en los que se escucha a pilotos de Aerolíneas Argentinas informándoles a los pasajeros "sobre la situación" que vive el sector "como resultado de la actual política aerocomercial".

"Hay empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias", explican los comandantes de abordo.

El secretario general del gremio, Pablo Biró, defendió esta práctica y aseguró que sus afiliados "van a seguir leyendo" estos comunicados, pese a las advertencias de la empresa estatal de posibles sanciones si continúan haciéndolo.