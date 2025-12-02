Luisana Lopilato: la foto que desató rumores de embarazo

Todo comenzó con un pequeño detalle que no pasó desapercibido y fue creciendo con la ola de comentarios que llegaron ligados a ello. La actriz compartió en Instagram un carrusel con varias fotografías en las que se la ve decorando el árbol navideño, además de dejar un extenso texto reflexivo sobre su proyecto laboral y el regreso a la vida cotidiana acompañada de su esposo e hijos.

El posteo en cuestión

"Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo: por darlo todo en el set, por conocer gente increíble, por aprender, por crecer… y también por volver a mi casa y recargarme de lo más importante", escribió en su posteo.

Siguiendo por esta línea, agregó: "Y así, entre el fin de un proyecto y el comienzo de otro, Dios me vuelve a acomodar el corazón. Y de repente, todas mis áreas, mi mente, mis emociones, mi concentración se alinean otra vez. Lista para volver a empezar", explicando un poco sus sentimientos y cómo se siente en cada etapa de su vida, dejando al final una frase que invita a reflexionar.

Pese a la extensa reflexión, todas las miradas se centraron en la última imagen del posteo, donde se pueden ver las clásicas medias navideñas colgadas de la chimenea, cada una personalizada con la inicial de cada integrante de la familia de Luisana y Michael Bublé.

El revuelo comenzó al ver una pequeña media sin inicial, por lo que los comentarios no tardaron en llegar, con varios sorprendidos y otros esperando alguna señal más. "¿Se viene un integrante más?", "¿Viene otro bebé? Hay una media extra sin inicial en la decoración… ¡interesante!" fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.