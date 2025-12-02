Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things, sorprende al mundo con su nuevo nombre

El cambio salió a la luz durante un divertido encuentro con su compañero de reparto, Noah Schnapp. Mientras respondían un cuestionario sobre datos personales, Noah intentó adivinar el nombre completo de Millie: “Millie Bobbie Brown, Millie Bonnie Bongiovi Brown”. Pero Millie lo corrigió de inmediato: “Solo es Millie Bonnie Bongiovi, eso es todo”. pese a este cambio, no salió a a la luz si dejara de usar su nombre Millie Bobby Brown como su nombre artístico, aquel con el que se hizo mundialmente conocida.

¿Quién es Millie Bonnie Bongiovi?

Con apenas 21 años, Millie se convirtió en un ícono global gracias a su papel de Once en Stranger Things. La serie, que revolucionó Netflix, estrenó recientemente la primera parte de su última temporada el 26 de noviembre. La segunda llegará el 25 de diciembre y cerrará con un capítulo final el 31 de diciembre.

Más allá de la serie, Millie ya tiene en su carrera grandes películas como Enola Holmes y varios proyectos más. En 2023, se casó con el actor y modelo estadounidense Jake Bongiovi y, en agosto de este año, ambos adoptaron a una niña.

A pesar de la atención mediática, Millie y Jake prefieren mantener su vida privada lejos de las cámaras, cuidando especialmente la privacidad de su hija hasta que pueda decidir por sí misma.