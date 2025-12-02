Espectáculos |

Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things, sorprende al mundo con su nuevo nombre

La estrella de Stranger Things, serie estelar de Netflix, sorprendió a todos al cambiar su nombre legal, tras contraer matrimonio con Jake Bongiovi.

Millie Bobby Brown, la actriz británica que conquistó al mundo con la serie de Netflix: Stranger Things, sorprendió a todos al cambiar su nombre legal. Ahora, oficialmente, es Millie Bonnie Bongiovi, dejando atrás el apellido Brown.

El cambio salió a la luz durante un divertido encuentro con su compañero de reparto, Noah Schnapp. Mientras respondían un cuestionario sobre datos personales, Noah intentó adivinar el nombre completo de Millie: “Millie Bobbie Brown, Millie Bonnie Bongiovi Brown”. Pero Millie lo corrigió de inmediato: “Solo es Millie Bonnie Bongiovi, eso es todo”. pese a este cambio, no salió a a la luz si dejara de usar su nombre Millie Bobby Brown como su nombre artístico, aquel con el que se hizo mundialmente conocida.

Embed

¿Quién es Millie Bonnie Bongiovi?

Con apenas 21 años, Millie se convirtió en un ícono global gracias a su papel de Once en Stranger Things. La serie, que revolucionó Netflix, estrenó recientemente la primera parte de su última temporada el 26 de noviembre. La segunda llegará el 25 de diciembre y cerrará con un capítulo final el 31 de diciembre.

Más allá de la serie, Millie ya tiene en su carrera grandes películas como Enola Holmes y varios proyectos más. En 2023, se casó con el actor y modelo estadounidense Jake Bongiovi y, en agosto de este año, ambos adoptaron a una niña.

ADEMÁS: Se conoció quién reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity: "Pasa a Telefe"

A pesar de la atención mediática, Millie y Jake prefieren mantener su vida privada lejos de las cámaras, cuidando especialmente la privacidad de su hija hasta que pueda decidir por sí misma.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados