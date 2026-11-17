Tras 13 años de litigio, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno resolvió rechazar los principales planteos a través de la sentencia 343/2026. En relación con Prosegur, los jueces aceptaron el argumento de prescripción extintiva presentado por la empresa respecto de la indemnización por responsabilidad extracontractual. La compañía había comprado Punta Systems tres años después de que se dejara de utilizar la publicidad cuestionada.

Por otro lado, el tribunal también desestimó los reclamos centrales contra Nautiland S.A., razón social de Punta Systems. Sin embargo, estableció que la firma deberá pagarle a Lopilato 4.000 dólares por lucro cesante, correspondientes al caché artístico, junto con los intereses legales calculados desde el inicio de la demanda hasta que se concrete el pago.

Así, el conflicto judicial originado por el comercial que la actriz protagonizó cuando era niña llegó a su fin con una resolución muy por debajo de la compensación económica que había solicitado.