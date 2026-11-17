La actriz había reclamado más de dos millones de dólares por el uso de su imagen en una publicidad de su infancia, pero la Justicia rechazó la mayor parte de la demanda.
Luisana Lopilato sufrió un revés judicial en Uruguay luego de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno rechazara la mayor parte de la demanda millonaria que había presentado contra una empresa de alarmas por utilizar su imagen en una publicidad que protagonizó durante su infancia. La actriz argentina había reclamado más de dos millones de dólares, pero la Justicia determinó que Nautiland S.A. deberá abonarle únicamente 4.000 dólares por lucro cesante, además de los intereses legales correspondientes.
El conflicto se remonta a 1996, cuando Lopilato participó de un comercial de Punta Systems, una empresa de alarmas de Maldonado. En el aviso, que tuvo una importante repercusión, una niña le explicaba a su osito que se irían al cine y que la vivienda quedaría protegida gracias al sistema de seguridad de la compañía. Tras la difusión de la publicidad, la firma también comenzó a reproducir la imagen de la pequeña en sus camionetas y en carteles identificatorios.
Diez años después, en 2006, Eduardo Lopilato, padre de la actriz, inició una demanda judicial en Maldonado por el uso de la imagen de su hija. En ese entonces, el reclamo superaba los 50.000 dólares por la presunta utilización indebida, además de incluir otros pedidos de indemnización por daños y perjuicios. Aunque la empresa retiró el comercial y los elementos gráficos en los que aparecía la niña, la disputa continuó en los tribunales durante los años posteriores.
El caso adquirió una nueva dimensión en 2009, cuando la multinacional española Prosegur compró Punta Systems. A raíz de esa operación, los demandantes extendieron el reclamo a la compañía internacional y llegaron a solicitar un porcentaje de su facturación en Uruguay. De esta manera, el monto exigido superó los dos millones de dólares, mientras que la demanda contra los antiguos responsables de Punta Systems también se incrementó.
Tras 13 años de litigio, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno resolvió rechazar los principales planteos a través de la sentencia 343/2026. En relación con Prosegur, los jueces aceptaron el argumento de prescripción extintiva presentado por la empresa respecto de la indemnización por responsabilidad extracontractual. La compañía había comprado Punta Systems tres años después de que se dejara de utilizar la publicidad cuestionada.
Por otro lado, el tribunal también desestimó los reclamos centrales contra Nautiland S.A., razón social de Punta Systems. Sin embargo, estableció que la firma deberá pagarle a Lopilato 4.000 dólares por lucro cesante, correspondientes al caché artístico, junto con los intereses legales calculados desde el inicio de la demanda hasta que se concrete el pago.
Así, el conflicto judicial originado por el comercial que la actriz protagonizó cuando era niña llegó a su fin con una resolución muy por debajo de la compensación económica que había solicitado.
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