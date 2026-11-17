"Creí que me moría", fue una de las frases con la que la conductora de El 9 definió los angustiantes días que atravesó durante su internación, en una clínica de Belgrano.
Carmen Barbieri estuvo nuevamente internada por un delicado estado de salud. La artista permaneció durante varios días en la Clínica Zabala, del barrio porteño de Belgrano, por una doble problemática. "Casi hago una infección generalizada. Sentí que me moría".
"Yo amo la palabra ‘casi’. ‘Casi me muero’, ‘casi me internan’, ‘casi hago una infección generalizada’... Yo tuve Covid, cuando se estaba yendo, entró una bacteria y me dio una infección urinaria", contó Carmen, en primera persona, miranda a cámara, en su vuelta a su programa, en las tardes de El 9.
“El covid y la bacteria peleaban en mi cuerpo. Mi cuerpo peleaba. Yo estaba que no daba más, pero, como pude, le di batalla y estoy acá parada y seguimos adelante", explicó Bartbieri, mientras sonaba la música de Rocky, de fondo, en el estudio de televisión.
"El viernes creí que me moría, tenía 41 de fiebre. Estuve de verdad bastante brava”, definió, la conductora. “Estaba muy débil. Estoy débil, estoy anémica, estoy feliz de volver a trabajar y estoy alegre”, compartió Carmen, con sus televidentes.
A mediados de la semana pasada, cuando Carmen regresó a su casa después de varios días de internación, compartió con Federico Bal, su hijo. Y juntos recorrieron la casa en donde la artista quiso quiso hacerle un obsequito a su heredero, por el cual el entendió que ella ya estaba recuperada.
"Para poner el rollo de papel, si llegás a hacer algo para Navidad”, le ofreció Barbieri a Bal, a modo de regalo. Y la reacción del también hijo de Santiago fue en redes sociales, con un divertido posteo "escrachando" a su madre. “Me está queriendo regalar pel... de Temu, quiere decir que ya se siente bien”.
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