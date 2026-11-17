CÓMO SE DIO CUENTA FEDE BAL QUE SU MADRE DE ESTABA RECUPERANDO

A mediados de la semana pasada, cuando Carmen regresó a su casa después de varios días de internación, compartió con Federico Bal, su hijo. Y juntos recorrieron la casa en donde la artista quiso quiso hacerle un obsequito a su heredero, por el cual el entendió que ella ya estaba recuperada.

"Para poner el rollo de papel, si llegás a hacer algo para Navidad”, le ofreció Barbieri a Bal, a modo de regalo. Y la reacción del también hijo de Santiago fue en redes sociales, con un divertido posteo "escrachando" a su madre. “Me está queriendo regalar pel... de Temu, quiere decir que ya se siente bien”.