Además, será el concierto con el que Bono y compañía cerrarán su paso por Latinoamérica. “Más de 300.000 personas en cuatro noches para un hito histórico: Buenos Aires será la encargada de bajar el telón de The Greatest Show on Earth en la región”, expresan desde la prensa oficial.

Esta ambiciosa y esperada gira comenzará en Ciudad de México, para luego seguir por San Pablo y finalizar en Buenos Aires.

Sobre lo que el público puede esperar de este concierto, adelantaron desde la prensa oficial: “La banda prepara la producción más ambiciosa de su trayectoria, con una puesta en escena de escala inédita que promete convertirse en la más impactante que haya recibido el Estadio River Plate. El nombre de la gira no es casual. Detrás de The Greatest Show on Earth –’el mejor show de la Tierra’– hay una declaración de intenciones que refleja la ambición de los cuatro músicos irlandeses después de medio siglo juntos”.