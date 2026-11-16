La banda irlandesa agotó las entradas para las tres primeras fechas en la Argentina y en breve salen a la venta las entradas para otro show.
Luego de agotar las tres fechas anuncias en el Estadio de River Plate, U2 anunció una nueva fecha en la Argentina en una escala de la gira “The Greatest Show on Earth World Tour”.
La banda irlandesa, que volvió a encarar un tour por sus 50 años de vida, ya tiene agotados conciertos agotados en el Estadio de River Plate para los días 23, 25 y 27 de marzo y acaban de confirmar el cuarto y último para el 29 de marzo.
La producción estará a cargo de DF Entertainment y las entradas para este nuevo show estarán disponibles únicamente a través de All Access a partir del miércoles 18 de noviembre a las 13, con hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.
Esta nueva visita de U2 a la Argentina marca un nuevo record en su carrera, ya que lo ubica en la lista de artistas que agotaron shows en el Monumental fecha tras fecha, tal como Coldplay, Roger Waters, Soda Stereo y los Rolling Stones.
Además, será el concierto con el que Bono y compañía cerrarán su paso por Latinoamérica. “Más de 300.000 personas en cuatro noches para un hito histórico: Buenos Aires será la encargada de bajar el telón de The Greatest Show on Earth en la región”, expresan desde la prensa oficial.
Esta ambiciosa y esperada gira comenzará en Ciudad de México, para luego seguir por San Pablo y finalizar en Buenos Aires.
Sobre lo que el público puede esperar de este concierto, adelantaron desde la prensa oficial: “La banda prepara la producción más ambiciosa de su trayectoria, con una puesta en escena de escala inédita que promete convertirse en la más impactante que haya recibido el Estadio River Plate. El nombre de la gira no es casual. Detrás de The Greatest Show on Earth –’el mejor show de la Tierra’– hay una declaración de intenciones que refleja la ambición de los cuatro músicos irlandeses después de medio siglo juntos”.
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