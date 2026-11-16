La modelo e influencer dio a conocer la novedad de sus redes sociales. "Recibí el regalo de Dios y la noticia más feliz del mundo: ¡Voy a ser mamá!", escribió. Su pareja es el empresario salteño Gustavo Qüerio Hormaechea.
El amor entre Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea dio un nuevo paso. A poco más de un año de haber comenzado su romance, la modelo e influencer anunció que está embarazada compartió la feliz noticia con sus seguidores a través de una publicación en Instagram.
“Soñé tanto con este momento... No puedo creer que esté sucediendo. No puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: ¡VOY A SER MAMÁ!”, escribió Sofía, visiblemente emocionada por esta nueva etapa de su vida.
La publicación estuvo acompañada por distintas imágenes relacionadas con el embarazo y varios mensajes dedicados a su pareja. “Armar una familia con vos, mi amor. Mi sueño desde el día en que te conocí. Hola, mejor papá del mundo”, expresó al referirse al empresario.
Como ambos son fanáticos de Boca, la modelo, de 35 años, hizo una referencia futbolera: “Piel Xeneize desde la panza. ¡Obvio!”.
La fe también tuvo un lugar especial en el anuncio. En ese sentido, Sofía recordó la peregrinación a Luján que realizó en octubre pasado, antes de la llegada del Papa León XIV, y contó: “La caminata fue súper especial. Fuimos a agradecerle a la Virgencita”.
La relación entre Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea se hizo pública a comienzos de 2026. La conductora compartió un video durante el brindis de Año Nuevo en el que apareció junto a su pareja y confirmó que había vuelto a enamorarse. La grabación mostró a ambos durante el tradicional festejo y terminó con un beso. “Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar”, escribió la modelo al blanquear el romance ante sus seguidores.
Hasta ese momento, Qüerio Hormaechea se había mantenido alejado del ambiente mediático y la influencer no había revelado públicamente su identidad. Sin embargo, con el paso de los meses, ambos comenzaron a compartir imágenes de viajes, celebraciones y distintos momentos de su vida cotidiana en las redes sociales.
Qüerio Hormaechea es oriundo de Salta y mantiene un perfil bajo, lejos de la exposición mediática. Es empresario y está al frente de Conejo Negro, una marca de indumentaria urbana que comercializa prendas de vestir, gorras y distintos accesorios.
Su vínculo con el deporte se remonta a su paso por el Jockey Club salteño, donde jugó al rugby durante varios años.
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