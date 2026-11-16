La fe también tuvo un lugar especial en el anuncio. En ese sentido, Sofía recordó la peregrinación a Luján que realizó en octubre pasado, antes de la llegada del Papa León XIV, y contó: “La caminata fue súper especial. Fuimos a agradecerle a la Virgencita”.

Cómo empezó la historia de amor entre Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea

La relación entre Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea se hizo pública a comienzos de 2026. La conductora compartió un video durante el brindis de Año Nuevo en el que apareció junto a su pareja y confirmó que había vuelto a enamorarse. La grabación mostró a ambos durante el tradicional festejo y terminó con un beso. “Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar”, escribió la modelo al blanquear el romance ante sus seguidores.

Hasta ese momento, Qüerio Hormaechea se había mantenido alejado del ambiente mediático y la influencer no había revelado públicamente su identidad. Sin embargo, con el paso de los meses, ambos comenzaron a compartir imágenes de viajes, celebraciones y distintos momentos de su vida cotidiana en las redes sociales.

Qüerio Hormaechea es oriundo de Salta y mantiene un perfil bajo, lejos de la exposición mediática. Es empresario y está al frente de Conejo Negro, una marca de indumentaria urbana que comercializa prendas de vestir, gorras y distintos accesorios.

Su vínculo con el deporte se remonta a su paso por el Jockey Club salteño, donde jugó al rugby durante varios años.