¿QUÉ PASARÁ CON EL FUTURO DE MIRTHA LEGRAND?

"Deseo de todo corazón el regreso de Mirtha, pero todo depende de ella. Desde el canal no hay ninguna presión, si ella está con ganas y tiene espalda está muy bien que quiera seguir, y nosotros queremos que siga", dijo Adrián, sobre las dudas que hay sobre la continuidad de Mirtha Legrand, en la pantalla del canal.

"Si ella decide hacer un especial a fin de año y cerrar el ciclo está muy bien, y si quiere volver el año que viene nada me gustaría más. Lo que a ella más le gusta es estar en la televisión", sostuvo, Suar, sobre las alternativas que hay sobre el futuro laboral inmediato de Legrand.