El gerente de programación de El Trece anunció que vuelven las historias al aire. Será desde el verano, con un formato de casi treinta capítulos.
En tiempo en donde comenzaba la Pandemia de Covid 19, la ficción nacional en la tevé abierta, bajó el telón. En principio, se creyó que sería por un tiempo, mientras durase el Aislamiento Social Obligatoria pero fue una realidad que se terminó extendiendo casi siete años. Los altos costos para producir y los bajos presupuestos para hacerlo, hicieron que la pantalla se llene de otras alternativas.
Y ahora, Adrián Suar, uno de sus máximos apostadores a lo largo de la décadas, anunció que regresará la ficción al aire. "En el verano vuelve la ficción, de a poco estamos armando 'En terapia', una serie que se logró entre El Trece y Amazon, es una manera de volver", anunció el gerente de programación, en una nota con Puro Show, en El 13, sobre un logro que llevó varios años en espera.
"Creo que es el comienzo, vengo empujando hace tiempo para volver a hacer ficción de esta manera. El Trece es un canal que hace más de 20 años apoyó la ficción y siempre está con ganas de volver, creo que le vamos a encontrar la vuelta para que vuelva", destacó, Suar, actor y productor de raza, durante la nota.
En terapia stará protagonizada por Joaquín Furriel en el rol principal del terapeuta. En el elenco, el prestigioso actor estará acompañado por Paola Barrientos y Luis Machín, como sus bastiones principales. Contará con un total de veintiocho capítulos. Al igual que la versión original, la trama se centra en el formato íntimo de las sesiones de psicoanálisis: un terapeuta recibe a diferentes pacientes a lo largo de la semana, mientras lidia también con sus propias crisis personales y contradicciones en su rol.
"Deseo de todo corazón el regreso de Mirtha, pero todo depende de ella. Desde el canal no hay ninguna presión, si ella está con ganas y tiene espalda está muy bien que quiera seguir, y nosotros queremos que siga", dijo Adrián, sobre las dudas que hay sobre la continuidad de Mirtha Legrand, en la pantalla del canal.
"Si ella decide hacer un especial a fin de año y cerrar el ciclo está muy bien, y si quiere volver el año que viene nada me gustaría más. Lo que a ella más le gusta es estar en la televisión", sostuvo, Suar, sobre las alternativas que hay sobre el futuro laboral inmediato de Legrand.
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