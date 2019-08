Luli Salazar desmintió romance con un importante político

La vedette negó que esté saliendo nada menos que con el gobernador de la provincia de Chubut

"Todo empezó como un chiste en ShowMatch. Luego, se transformó en una bola de especulaciones y ahora me explota el teléfono. Jamás salió de mi boca que estaba saliendo con un político. No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen por ahí", desmintió ayer Luciana Salazar la versión que estaría iniciando romance con el gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni. Quien arrojó la versión fue uno de sus íntimos amigos del medio, Marcelo Polino.