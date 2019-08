Lussich: "Se puede hacer chimentos desde la buena intención"

¿Sentís que Confrontados ya se consolidó en las tardes de la TV?

-Sí, sinceramente sí. Hace bastante que lo siento así. Para consolidarse en la tele hay que tener dos cosas, rating y continuidad. Nosotros trabajamos en un canal de rating moderado. Las expectativas del rating no son las de un canal líder. Ya llevamos tres años en el aire y estamos a punto de empezar el cuarto año del programa. Siento que nos instalamos. Tener agenda que rebote en los diarios al día siguiente, generar primicias que después levantan los colegas, te va instalando. Para mí, el programa ya está consolidado.

¿Con este programa encontraste tu lugar en el mundo?

-Uno encuentra su lugar en el mundo haciendo muchas cosas. Yo soy muy inquieto. He trabajado mucho en tele. Este es el segundo programa que conduzco. Tiene mi sello junto con Carla. Estoy muy cómodo. Soy soñador y ambicioso en el buen sentido. Este es un camino largo y hay mucho para explorar. Me siento muy feliz y muy contento. Me guastaría que durara más tiempo y estuviera más de una hora al aire.

¿Te gusta la televisión argentina actual?

-Me gusta, sí me gusta. Antes la tele tenía más ficciones. La television abierta ahora va para la noticia, el entretenimiento y el deporte. La tele apunta a ser una tele en vivo. Cada vez va a haber menos ficciones. Creo que las tiras van a tender a desaparecer. Me gusta la tele de aire. Está viva y va para ese lado. La inmediatez que tiene la televisión en vivo no la va a tener nunca una plataforma digital. Espectáculos, noticias, entretenimiento y deporte son la clave del futuro.

¿Qué diferencias y similitudes hay entre ATR en Pop Radio y Confrontados, en El Nueve?

-A Todo Rodrigo es un programa absolutamente distinto. No hago espectáculos en la radio. Hago un programa de entretenimientos, de charla, con mucho humor, con personajes con sketch. La gente piensa que los que hacemos chimentos sólo podemos hacer chimentos. A la gente le cuesta mucho comprarnos en otros roles a los que hacemos chimentos. Cuando te descubre el público lo valora mucho. Me aburriría mucho hacer chimentos en la radio. La radio es más exigente que la televisión.

¿Quienes son tus referentes profesionales?

-El secreto es ser distinto. Que no tengas referentes. En el ámbito televisivo, (Jorge) Rial me parece que trajo una renovación al género. Le mete show al chimento. Eso me encanta. Me gustan desde (Nicolás) Repetto hasta (Juan Alberto) Badía, pasando por (Marcelo) Tinelli, Chiche (Gelblung), (Rolando) Hanglin, Héctor Larrea hasta Matías Martin. Conductores-animadores me gustan muchos. Pero trato de no copiar a nadie. Trato de ser Rodrigo Lussich. Tener mi propia impronta.