Después de Diego Peretti, quien fue el primero en alzar la voz a favor de su compañero de elenco en la película más taquillera del cine nacional, El Robo del Siglo, ahora se animó la joven actriz Maite Lanata.

En una nota para la web de Radio Mitre, Maite Lanata, afirmó que "no me saldría desconfiar de un comentario así viendo las estadísticas que hay, son números en los que hay que creer". A diferencia del caso de Thelma Fardin, Lanata remarcó que en el caso de Rago "nunca hubo una confesión de nadie. La chica que lo denunció no está en el colectivo (de Actrices Argentinas)".

La mujer en cuestión se llama Erika Basile y en su denuncia contra Pablo Rago por "violación" que se conoció a fines del año pasado antes del estreno del film El Robo del Siglo, señaló que desde entonces (2015) le trajo "consecuencias psicológicas". En la justicia se pidieron las medidas de prueba sobre pericias psicológicas por el Juzgado Criminal y Correccional 54, a cargo de Walter Candel.