¿Otro revés judicial para Wanda Nara?

La denuncia presentada por las letradas del futbolista hace hincapié en los vuelos de la conductora a España, México y Estados Unidos, realizados entre el 20 de julio al 02 de septiembre, e incluso que la futura conductora de "Masterchef Celebrity" está actualmente en el exterior -en México- a raíz de las grabaciones del reality "Love is Blind".

VIAJES

En comunicación con el programa "DDM" en América TV, Elba Marcovecchio destacó que algunas ausencias fueron “por trabajo y otras no tanto”, y dio como ejemplo un viaje reciente “En España no pareció que fuera una actividad laboral, estaba con Elián Valenzuela, L-Gante”.

“Cuando tenés un expediente de restitución internacional, donde el principal planteo es que el centro de vida de las nenas es Turquía porque vivían allá a cargo de su padre. Durante los dos años anteriores estuvieron al cuidado, prácticamente exclusivo de él” continuó la letrada de Icardi.

Por otra parte, Marcovecchio señaló que la demanda destaca fundamentalmente en “los incumplimientos que son muy graves”, entre ellos, la imposibilidad de comunicación entre el delantero del club turco y la presentadora de Telefe.

BOTS

La abogada confirmó la información del periodista Guido Záffora, que señaló que cuando Icardi quiere mantener un diálogo con sus hijas, se cortan las llamadas, las niñas no están, se están bañando o cenando “Hay un impedimento y es lo que denunciamos, sobre todo, cuando tenemos en curso una acción tan importante, donde están comprometidas las obligaciones de los Estados, como es el expediente de la restitución”.

Marcovecchio sostuvo que “Hay un padre muy preocupado por sus hijas y nosotros pedimos reiteradamente que se restrinja la publicación de imágenes de las nenas porque ¡son dos criaturas! Es demasiado. Incluso se suma gente al elenco y hay otra persona más denunciada” y además añadió “Cuando hay un discurso materna incompatible o contradictorio con sus actos, no podés trabajar”.