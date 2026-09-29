Nacido en Nueva York de padres puertorriqueños, Marco Antonio Muñiz es un verdadero embajador de la música latina y es considerado el artista de salsa más exitoso de todos los tiempos, con decenas de certificaciones de oro y platino, 108 canciones que alcanzaron el puesto número uno en los rankings de Billboard y una trayectoria que lo consolidó como una de las figuras más importantes de la industria musical global.

Reconocido por su poderosa voz y sus impactantes actuaciones en vivo, Marc Anthony también desarrolló una destacada carrera como actor, participando en producciones como "En el barrio" (In the Heights), "Hombre en llamas" (Man on Fire) y "El Cantante". Además, es fundador de Magnus, una de las compañías de representación de artistas latinos más relevantes de la actualidad.

A lo largo de su carrera colaboró con artistas de la talla de Maluma, Carlos Vives, Romeo Santos, Pitbull, Laura Pausini, Juan Gabriel, Ángela Aguilar y Gente de Zona, entre muchos otros. En 2023 recibió uno de los máximos reconocimientos de su trayectoria al ingresar al Paseo de la Fama de Hollywood.

Los días 28 y 29 de octubre, el Movistar Arena serán el escenario de dos noches que reunirán las décadas de una carrera irrepetible: los éxitos que definieron una era, la energía de un artista en su máximo nivel y la emoción de ver en vivo al hombre que convirtió la salsa en un fenómeno global.