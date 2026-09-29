El cantante y actor norteamericano -dueño de tres récords Guinness- volverá a presentarse en nuestro país, a casi tres años de su última visita.
Marc Anthony, el artista de salsa más vendido de todos los tiempos, dueño de tres récords Guinness y una de las voces latinas más influyentes del mundo, regresa a la Argentina en el marco de su nueva gira internacional y agregó una nueva función a su show en la Ciudad de Buenos Aires.
A la fecha revista para el miércoles 28, agregó una nueva función el jueves 29 de octubre de 2026, en el Movistar Arena -Humboldt 450, CABA- que se convertirá en el escenario de dos noches en la que se reunirán las décadas de una carrera irrepetible, con todos los éxitos que definieron una era y la emoción de ver en vivo al hombre que convirtió la salsa en un fenómeno global.
La Argentina tiene un lugar especial en la historia de Marc Anthony, porque con ocho visitas oficiales al país, cantautor y actor estadounidense construyó un vínculo que va mucho más allá de la fidelidad de su público. Su regreso vuelve a confirmar la enorme conexión que mantiene con los argentinos, que una vez más respondieron agotando localidades para uno de los shows más esperados del año.
Con una carrera que atraviesa más de tres décadas, Marc Anthony continúa conquistando escenarios alrededor del mundo con un espectáculo que combina emoción, energía y un repertorio repleto de clásicos que marcaron a generaciones.
Nacido en Nueva York de padres puertorriqueños, Marco Antonio Muñiz es un verdadero embajador de la música latina y es considerado el artista de salsa más exitoso de todos los tiempos, con decenas de certificaciones de oro y platino, 108 canciones que alcanzaron el puesto número uno en los rankings de Billboard y una trayectoria que lo consolidó como una de las figuras más importantes de la industria musical global.
Reconocido por su poderosa voz y sus impactantes actuaciones en vivo, Marc Anthony también desarrolló una destacada carrera como actor, participando en producciones como "En el barrio" (In the Heights), "Hombre en llamas" (Man on Fire) y "El Cantante". Además, es fundador de Magnus, una de las compañías de representación de artistas latinos más relevantes de la actualidad.
A lo largo de su carrera colaboró con artistas de la talla de Maluma, Carlos Vives, Romeo Santos, Pitbull, Laura Pausini, Juan Gabriel, Ángela Aguilar y Gente de Zona, entre muchos otros. En 2023 recibió uno de los máximos reconocimientos de su trayectoria al ingresar al Paseo de la Fama de Hollywood.
Los días 28 y 29 de octubre, el Movistar Arena serán el escenario de dos noches que reunirán las décadas de una carrera irrepetible: los éxitos que definieron una era, la energía de un artista en su máximo nivel y la emoción de ver en vivo al hombre que convirtió la salsa en un fenómeno global.
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