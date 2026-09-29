El rating

MasterChef Celebrity estuvo en competencia contra "Otro día perdido", de Mario Pergolini en El Trece, Telefe ganó de punta a punta, según la información parcial de Ibope difundidos durante la emisión.

22.19: 10,5 puntos

10,5 puntos 22.39: 14,5 (pico informado) — Pergolini, 4,7 (9,8 de diferencia)

(pico informado) — Pergolini, 4,7 (9,8 de diferencia) 22.45: 13,7 frente a 5,2

13,7 frente a 5,2 22.51: 14,0 frente a 5,3

14,0 frente a 5,3 23.04: el ciclo seguía arriba

el ciclo seguía arriba 23.18: 12,9 frente a 5,0

Según esas mediciones parciales, el promedio del estreno habría superado los 13 puntos y se perfilaba como lo más visto del lunes. El domingo, un especial de "Pasapalabra" sobre el reality ya había pinchado más de 7 puntos.

El formato, de Telefe y Boxfish, se emite en simultáneo por HBO Max; al día siguiente pasa a TNT y a la semana a Discovery Home & Health. El Streams Telefe arma el react en vivo con Cachete Sierra y Lola Latorre.