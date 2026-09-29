Se produjo el esperado regreso del certamen culinario con famosos en pantalla de Telefe, con la conducción de Wanda Nara y la incorporación de Maru Botana en el jurado.

El lunes 28 de septiembre, a las 22.15, Telefe encendió las cocinas de MasterChef Celebrity, nuevamente con la conducción de Wanda Nara, los tradicionales jurados Damián Betular y Germán Martitegui y la incorporación de Maru Botana, en el lugar del italiano Donato De Santis.

El primer reto de la noche fue en duplas, por estación, a través de pines que sacaban de una bolsa, pero el tema extraoficial fue: el espacio y los primeros doce famosos cocinaron fueron: Alejandro Lerner, Luck Ra, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Campi, Morena Beltrán, China Ansa, Paula Trápani, Luciana Geuna y Nazareno Casero.

Vernaci y Ansa no querían trabajar juntas y igual presentaron ante los tres jurados una merluza con puré de zanahoria, Mike y Migliore llevaron “Bicicleta Saturno”, un medallón de cerdo, Geuna y Casero debutaron con plato negro: pollo a la crema y estrellas de calabaza, “Contemplación de vía láctea”.y mientras Botana les reconoció intención, Betular fue mas duro y les pidió que las estrellas del programa no sean fugaces en su paso por el programa.

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Luck Ra y Campi “orbitaron” hasta la mesa con lomo y dos purés pero Martitegui encontró un pedazo de papa, cortó la degustación y avisó que eso, en gala de eliminación, saca. Lerner y Beltrán hicieron “chicken to the moon” con salsa cortada, buena guarnición y Hermida y Trápani cerraron con “coliflor solar” para el que Germán pidió “un manto de piedad” por ser el primer día.

El rating

MasterChef Celebrity estuvo en competencia contra "Otro día perdido", de Mario Pergolini en El Trece, Telefe ganó de punta a punta, según la información parcial de Ibope difundidos durante la emisión.

  • 22.19: 10,5 puntos
  • 22.39: 14,5 (pico informado) — Pergolini, 4,7 (9,8 de diferencia)
  • 22.45: 13,7 frente a 5,2
  • 22.51: 14,0 frente a 5,3
  • 23.04: el ciclo seguía arriba
  • 23.18: 12,9 frente a 5,0

Según esas mediciones parciales, el promedio del estreno habría superado los 13 puntos y se perfilaba como lo más visto del lunes. El domingo, un especial de "Pasapalabra" sobre el reality ya había pinchado más de 7 puntos.

El formato, de Telefe y Boxfish, se emite en simultáneo por HBO Max; al día siguiente pasa a TNT y a la semana a Discovery Home & Health. El Streams Telefe arma el react en vivo con Cachete Sierra y Lola Latorre.

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