El recorrido de este filme ya venía cargado, fue la única película latinoamericana en la competencia World Cinema Dramatic de Sundance 2025; Gran Premio del Jurado y tres premios más en BAFICI; Mejor Fotografía en Sitges; mención en Leeds. Su estreno comercial en Argentina fue el 15 de enero de 2026, en México, el 22 y enEspaña, el 23.

Laura Casabé dirigió este filme, en el que Benjamín Naishtat adaptó dos cuentos de Mariana Enríquez (“La virgen de la tosquera” y “El carrito”) del libro "Los peligros de fumar en la cama". El elenco esta integrado por Dolores Oliverio (Natalia), Fernanda Echevarría (Silvia), Luisa Merelas (Rita), Isabel Bracamonte (Josefina), Candela Flores (Mariela), Agustín Sosa (Diego) y Dady Brieva en un rol especial.

Parte del elenco de "La Virgen de la Tosquera"

La elección de la película no implica que este nominada automáticamente, Hollywood evalúa las presentaciones de todos los países. La shortlist de 15 films saldrá el 15 de diciembre y, finalmente, las cinco nominadas, el 21 de enero de 2027. La gala de entrega de los premios Oscars será el 14 de marzo. La novedad de esta edición será que además de las oficiales de cada país, entran como precandidatos los ganadores del premio mayor de Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Busan y Toronto.