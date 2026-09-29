La Academia de Hollywood ahora deberá evaluar a las candidatas para seleccionar a las integrarán una lista de 15 preseleccionadas que se conocerán el 15 de diciembre.
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió "La Virgen de la Tosquera", de Laura Casabé, como candidata oficial a Mejor Película Internacional para la entrega de lo 99º Premios Oscar. que se llevará a cabo el domingo 14 de marzo de 2027, en el Dolby Theatre en Hollywood, Los Ángeles, California.
Quedaron en el camino "El Partido", de Juan Cabral y Santiago Franco; "Nuestra Tierra", el documental de Lucrecia Martel; y "Parque Lezama", de Juan José Campanella. A principios de septiembre, el mismo film ya había sido elegido para los Goya 2027, para competir en la categoría Mejor Película Iberoamericana, con la votación de más de 700 académicos.
El anuncio oficial se realizó este lunes 28 de septiembre en ArtHaus Central (Bartolomé Mitre 434, CABA) con la conducción del actor Juan Minujín, y la presentación de las las finalistas por parte de Leticia Brédice ("El Partido"), Dolores Oliverio ("La Virgen de la Tosquera"), Martín Rechimuzzi ("Nuestra Tierra") y Eduardo Blanco ("Parque Lezama").
La historia de "La Virgen de la Tosquera" transcurre en el verano posterior al estallido de diciembre de 2001, allí tres amigas -Natalia, Mariela y Josefina- están enamoradas de Diego y entonces aparece Silvia, mayor, que es quien se lo lleva. Natalia, con su abuela Rita, entra en conjuros y magia negra generando un relato de celos, crisis, gótico de tosquera.
El recorrido de este filme ya venía cargado, fue la única película latinoamericana en la competencia World Cinema Dramatic de Sundance 2025; Gran Premio del Jurado y tres premios más en BAFICI; Mejor Fotografía en Sitges; mención en Leeds. Su estreno comercial en Argentina fue el 15 de enero de 2026, en México, el 22 y enEspaña, el 23.
Laura Casabé dirigió este filme, en el que Benjamín Naishtat adaptó dos cuentos de Mariana Enríquez (“La virgen de la tosquera” y “El carrito”) del libro "Los peligros de fumar en la cama". El elenco esta integrado por Dolores Oliverio (Natalia), Fernanda Echevarría (Silvia), Luisa Merelas (Rita), Isabel Bracamonte (Josefina), Candela Flores (Mariela), Agustín Sosa (Diego) y Dady Brieva en un rol especial.
La elección de la película no implica que este nominada automáticamente, Hollywood evalúa las presentaciones de todos los países. La shortlist de 15 films saldrá el 15 de diciembre y, finalmente, las cinco nominadas, el 21 de enero de 2027. La gala de entrega de los premios Oscars será el 14 de marzo. La novedad de esta edición será que además de las oficiales de cada país, entran como precandidatos los ganadores del premio mayor de Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Busan y Toronto.
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