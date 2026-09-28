Una relación de idas y vueltas

Luciana Salazar y Martín Redrado comenzaron su romance en el año 2010 con un alto perfil mediático y sucesivas interrupciones. Durante años mantuvieron "idas y vueltas", crisis públicas y negociaciones privadas.

El conflicto escaló fuertemente en la Justicia a partir de los reclamos por los gastos y derechos de la menor hasta que se alcanzó la conciliación definitiva en 2026. Martín Redrado ratificó su postura de no ser el padre biológico de la niña ni haber tenido voluntad "procreacional", aclarando que el convenio busca cerrar el escándalo legal.