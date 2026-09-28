Para conseguir el trabajo que siempre quiso, Lucía decide mentir en su entrevista laboral: asegura ser una mujer de familia y tener un hijo de 22 años. Pero en la última prueba para ser contratada debe participar de un family day junto a los directivos de la empresa y sus familias. Desesperada, le propone un trato a Javier: él se hará pasar por su hijo y, a cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera.

Lo que ninguno imagina es que, en medio de tantas mentiras y durante ese family day, surgirá un inesperado romance entre ellos, a pesar de los 20 años que los separan. Ambos deberán cuestionarse qué quieren realmente para sus vidas. Lucía tendrá que dejar de conformarse con lo que tenía y animarse a perseguir sus sueños, mientras Javier deberá enfrentar sus sentimientos por primera vez y luchar por la mujer que ama.

"¿Querés ser mi hijo?"es una película mexicana estrenada en 2023, protagonizada por Ludwika Paleta y el creador de contenido Juanpa Zurita producida por Elefantec Global y Fox Entertainment que rompió récords de audiencia. Ahora llega a la Argentina en su versión adaptada producida por Amazon MGM Studios, IP4, Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez y Telefe Studios.

FICHA TÉCNICA