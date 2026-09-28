El debut en cine de la mediática conductora será con una polémica historia de amor prohibido que desafía las convenciones y pone en jaque los límites del deseo.
El próximo 22 de octubre, nueve días antes de Halloween, se estrenará en salas argentinas "¿Querés ser mi hijo?", comedia romántica que marca el primer protagónico cinematográfico de WandaNara, luego de su incursión en la ficción vertical con "Triángulo amoroso".
Entre la infidelidad, las diferencias de edad y las relaciones que escapan a las reglas establecidas, este filme intenta reflexionar sobre las parejas con una importante diferencia de edad y plantea una pregunta incómoda ¿hasta dónde estamos dispuestos a cuestionar el amor cuando no encaja en lo que la sociedad espera?
Lucía, una mujer de 42 años, descubre que su novio -con quien lleva 15 años de relación- le es infiel. Estancada, con el corazón roto y sin trabajo, decide regresar a su departamento de soltera para comenzar de cero. Allí descubre que su nuevo vecino, Javier, es un joven mujeriego de 22 años que organiza fiestas constantemente y no la deja descansar.
Para conseguir el trabajo que siempre quiso, Lucía decide mentir en su entrevista laboral: asegura ser una mujer de familia y tener un hijo de 22 años. Pero en la última prueba para ser contratada debe participar de un family day junto a los directivos de la empresa y sus familias. Desesperada, le propone un trato a Javier: él se hará pasar por su hijo y, a cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera.
Lo que ninguno imagina es que, en medio de tantas mentiras y durante ese family day, surgirá un inesperado romance entre ellos, a pesar de los 20 años que los separan. Ambos deberán cuestionarse qué quieren realmente para sus vidas. Lucía tendrá que dejar de conformarse con lo que tenía y animarse a perseguir sus sueños, mientras Javier deberá enfrentar sus sentimientos por primera vez y luchar por la mujer que ama.
"¿Querés ser mi hijo?"es una película mexicana estrenada en 2023, protagonizada por Ludwika Paleta y el creador de contenido Juanpa Zurita producida por Elefantec Global y Fox Entertainment que rompió récords de audiencia. Ahora llega a la Argentina en su versión adaptada producida por Amazon MGM Studios, IP4, Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez y Telefe Studios.
FICHA TÉCNICA
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