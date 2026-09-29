La internación se extendió más de lo previsto inicialmente y a los diez días, el mismo Jaramillo explicó que su mamá debía permanecer al menos otros diez días en la clínica por el dolor, aunque su estado general era bueno. Recién hacia el 25 de septiembre, Pepe Ochoa adelantó en el programa "LAM" de América TV, que la pelvis “se está recomponiendo muy bien” y que el alta era inminente.

Los antecedentes

En el verano, Silveyra se tropezó con una valija al volver de Punta del Este y se fracturó la sexta vértebra lumbar, cuadro al que se sumó una trocanteritis -inflamación de tendones y músculos de la cadera- que ya le generaba fuertes dolores y la había obligado a suspender funciones teatrales, entre ellas de "Quién es quién", junto a Luis Brandoni. En agosto, la propia actriz había escrito que pensaba “en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar”.

Con el alta firmada, la querida actriz iniciará la etapa domiciliaria, centrada en kinesiología y en recuperar movilidad de manera gradual. Su amiga Graciela Borges le hizo llegar un gesto de apoyo, destacado por el entorno como un acompañamiento “siempre presente”.