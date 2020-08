Marcela Tinayre, lapidaria: "Juana pregunta desde el no saber"

Marcela Tinayre fue lapidaria con su hija y practicante la tildó de ignorante, sin dar demasiados rodeos.

"Juana pregunta desde el no saber. No desde la información. Desde el no saber, que lo hace mucho más interesante", dijo la hija de La Chiqui.

"A Juana la veo fantásticamente bien. La verdad, Juana entró en un formato (ya establecido) y poco a poco, se fue afianzando. Era muy difícil. Yo lo he hecho a ese programa. Es muy difícil y Juana está cada vez más segura, más cómoda; cada vez está más relajada inclusive”, agregó En diálogo con la periodista Bárbara Cabo la conductora de Las Rubias (KZO).

Juana tuvo algunas frases desafortunadas, como preguntar si Alberto Fernández iba a terminar su mandato, y su madre habló al respecto.

"Juana fue apolítica siempre. Preguntó políticamente desde el no saber. Cuando estás en esto, mucha gente te quiere y otra no te quiere, entonces tenés que fumártela, tenés que seguir adelante. Todo el mundo quiere ser querido por todo el mundo, pero muchas veces, esto no es así. Entonces, con no leer los comentarios, chau, porque hoy las redes son muy crueles y es como que la gente quiere descargar todas sus rabias en las redes y no es así. Las redes no son para agredir”, sentenció.

Mientras tanto, Mirtha no tiene pensado retomar sus ciclos en medio de la pandemia, pero tampoco quiere adelantar su retiro.