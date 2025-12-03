Un cartera de lujo, un video con IA y lluvia de críticas en redes por una campaña

El clip muestra una sucesión de imágenes de estética surrealista, con modelos que aparecen fragmentados entre logotipos de la marca y el bolso, figuras que parecen emerger desde versiones doradas del producto y cuerpos que se deforman para formar el emblema de la firma. La publicación aclara que se trata de contenido creado con IA y que forma parte de la segunda entrega del proyecto digital impulsado por la marca.

The Valentino Garavani DeVain Digital Creative Project _ Total Emotional Awareness

La campaña fue desarrollada junto a nueve artistas digitales que utilizaron herramientas de IA. Entre los nombres mencionados se encuentran Enter The Void, Paul Octavious, Albert Planella, Animus Pax y Total Emotional Awareness, dirigido por Christopher Royal King. Desde la marca describieron la pieza como una experiencia visual que busca expandir el objeto a través de geometrías y recursos digitales.

Más allá de la intención artística, una parte del público señaló que una firma de lujo debería priorizar el trabajo de creativos humanos por sobre el uso de algoritmos. Los cuestionamientos también apuntaron a la pérdida de identidad artesanal, un valor históricamente asociado a este tipo de marcas.

Debate sobre la IA en la moda

El caso de Valentino se suma a una tendencia en crecimiento dentro de la industria de la moda, donde cada vez más marcas utilizan IA generativa para producir imágenes, campañas y desfiles virtuales en menor tiempo y con costos más bajos. Por ahora, la firma no realizó declaraciones públicas frente a las críticas, mientras el video continúa circulando y acumulando comentarios en distintas plataformas.