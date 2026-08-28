Una mirada adicional al caso Barreda llega a las plataformas

La producción dirigida por Daniela Goggi reconstruye el caso ocurrido en La Plata en 1992 y combina drama familiar, retrato psicológico y thriller judicial.
La película "Barreda", dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán, se estrenó este viernes en Prime Video y reconstruye el caso de Ricardo Barreda, el odontólogo que en 1992 asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas en su vivienda de La Plata.
La producción se suma a la creciente cantidad de películas y series argentinas inspiradas en casos policiales reales. Sin embargo, la propuesta busca diferenciarse por el lugar desde el que aborda la historia: en lugar de concentrarse exclusivamente en el criminal, pone el foco en la dinámica familiar previa al crimen y en las mujeres que convivían con él.
El desafío de la película está en reconstruir un caso ampliamente conocido sin convertir a su protagonista en una figura de admiración ni reducirlo a una representación superficial.
El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 1992. Barreda, que entonces tenía 56 años, asesinó a su esposa Gladys, a su suegra Elena y a sus hijas Cecilia y Adriana. La película reconstruye los acontecimientos previos y posteriores al crimen a través de una estructura que combina distintos momentos temporales. Los flashbacks permiten mostrar escenas de la convivencia familiar y las tensiones que atravesaban la relación entre los integrantes de la casa.
La historia presenta un hogar marcado por el maltrato, las humillaciones, el resentimiento y una estructura familiar atravesada por una fuerte desigualdad de poder.
Uno de los principales ejes del film es la actuación de Luis Machín, quien interpreta al odontólogo. La película evita presentar al personaje como un monstruo desde el comienzo y lo ubica dentro de una vida cotidiana que, al menos en apariencia, podía resultar normal.
Carla Peterson interpreta a Gladys, esposa de Barreda, mientras que Mercedes Morán interpreta a Elena, su suegra. Maite Lanata y Margarita Páez completan el grupo familiar en los papeles de Cecilia y Adriana, las hijas del matrimonio.
A través de estos personajes, el relato busca mostrar las diferentes formas en las que cada una enfrentaba una convivencia que se volvía cada vez más conflictiva.
La película también incorpora la instancia judicial posterior a los asesinatos. El juicio a Barreda ocupa una parte importante de la narración y permite ampliar la historia más allá de la escena del crimen.
Marcelo Subiotto interpreta al abogado defensor de Barreda y Alberto Ajaka al fiscal, un enfrentamiento judicial quese integra con el drama familiar y el retrato psicológico del protagonista.