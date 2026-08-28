Marixa Balli cierra su local de Flores después de 26 años

La bailarina, comerciante y "panelista" explicó que el cierre responde al "cansancio y a los gastos" del negocio, aunque continuará con la venta de ropa a través de internet.
Marixa Balli anunció que cerrará su local de ropa que mantiene desde hace 26 años en el barrio porteño de Flores debido al desgaste que le genera sostener el negocio y porque quiere disponer de más tiempo para disfrutar de su vida.
En diálogo con América TV, Balli contó que ya comenzó a desmontar las estructuras que utilizaba para exhibir los zapatos. “Me agoté. No, te juro que me agoté de todo. Estoy cansada. ¿Viste que dije un día que estoy haciendo cambios en mi cabeza? Es un momento de cambios, de transición”, explicó.
La empresaria sostuvo que el cierre también responde a una decisión personal vinculada con sus prioridades. “Quiero empezar a disfrutar un poco de la vida. La verdad, lo único que hago es laburar, no disfruto casi nada. Entonces dije ‘paremos’”, señaló durante la entrevista en el programa LAM.
A pesar del cierre del comercio físico, Balli aclaró que su marca continuará funcionando de manera online. De esta forma, buscará mantener el emprendimiento sin afrontar los gastos mensuales que implica sostener un local a la calle.
La situación económica también apareció durante la conversación con el conductor del programa, Ángel De Brito, oportunidad en la que remarcó las dificultades que atraviesan actualmente los comercios y las pequeñas y medianas empresas: “Acá estoy en Avenida Rivadavia; hay cantidad de locales vacíos y eso que es una buena zona, un polo comercial. Está complicado, muy complicado”, afirmó la ex bailarina.
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