Marixa Balli cierra su local de Flores después de 26 años

La situación económica también apareció durante la conversación con el conductor del programa, Ángel De Brito, oportunidad en la que remarcó las dificultades que atraviesan actualmente los comercios y las pequeñas y medianas empresas: “Acá estoy en Avenida Rivadavia; hay cantidad de locales vacíos y eso que es una buena zona, un polo comercial. Está complicado, muy complicado”, afirmó la ex bailarina.