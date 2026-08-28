Alejandro Stoessel agredió a piedrazos a periodistas

El escándalo que rodea a Tini Stoessel y su familia sumó un nuevo capítulo cuando su padre apedreó a periodistas que hacian guardia en la puerta de su casa.
En medio del escándalo por la auditoría de las ganancias de Tini Stoessel, su padre y exmánager, Alejandro Stoessel, protagonizó un episodio violento con la prensa que hacía guardia frente a su vivienda en San Isidro. Según las imágenes y los testimonios difundidos este viernes en "El Diario de Mariana" en América TV, el reconocido productor se asomó desde un balcón o quincho, increpó a los cronistas y les arrojó piedras.
El móvil del canal estaba estacionado en la puerta cuando la cronista Sofía Úbeda relató que escucharon ruidos, vieron al padre de la cantante asomarse y empezar a gritar “¿Qué hacen acá? ¿Quiénes son?”. Parte del equipo de América TV estaba dentro del auto y otro afuera. Desde el interior del vehículo se oyeron impactos y una periodista gritó “¡Está tirando piedras!”. y se escuchó a Alejandro Stoessel gritar que iba a llamar a la policía.
Mariana Fabbiani, conductora de DDM dijo al aire que la reacción la sorprendió a todos “Conociéndolo, para hacer eso debe estar desesperado”. El panelista Martín Candalaft afirmó que “no hay duda de que era él, porque lo vieron”. El hecho ocurrió alrededor de las 13.30 y terminó con la llegada de patrulleros, tras denuncias o llamados de vecinos por el escándalo suscitado.
Horas antes, Mariana Muzlera -la madre de Tini Stoessel-, salió a defenderlo ante Daniel Ambrosino en "Intrusos" en América TV“ y expresó que "Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutible”.
Después de que América TV mostrara el apedreo, Muzlera publicó en Instagram fotos de un hombre en la puerta de la casa y advirtió “Hay un bolu… en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad, cometiendo un delito que se llama violación de domicilio. Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor… y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga”. También calificó de “nefastos” a los equipos de DDM.
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