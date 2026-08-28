Alejandro Stoessel agredió a piedrazos a periodistas

Después de que América TV mostrara el apedreo, Muzlera publicó en Instagram fotos de un hombre en la puerta de la casa y advirtió “Hay un bolu… en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad, cometiendo un delito que se llama violación de domicilio. Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor… y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga”. También calificó de “nefastos” a los equipos de DDM.