María Becerra estará en la banda sonora de Rápidos y Furiosos 10

FuXOpZjX0AEUlY2.jpg

En sus redes, la artista de 23 años mostró su felicidad por su llegada a Hollywood como parte de la banda sonora de una de las películas más taquilleras de los últimos años.

“Así es… voy a formar parte del soundtrack de la nueva película de RAPIDO Y FURIOSO“, confirmó la cantante oriunda de Quilmes a través de su cuenta oficial de Twitter.

Embed Asi es…voy a formar parte del soundtrack de la nueva pelicula de RAPIDO Y FURIOSO — LNDA (@MariaBecerra22) April 21, 2023

En una entrevista previa a su recital en el Lolapalooza 2023, Becerra explicó que estaba trabajando en una canción para una película muy importante. “Hice la canción de una película de Hollywood que va a salir pronto. Es un peliculón. Yo crecí viendo esta película”, comentó en su momento sin nombrar el título del filme.

La enorme repercusión de temas como “Automático” y “Desafiando el destino” llevaron a que los productores de la saga pusieran los ojos en la latina referente del género urbano.

Embed

Cuándo se estrena Rápidos y Furiosos 10

Según se confirmó, este décimo largometraje llegará a los cines de Estados Unidos el próximo viernes 19 de mayo, pero antes lo hará a Latinoamérica. ¿Cuándo? Universal Pictures ya adelantó que Rápidos y Furiosos 10 se estrenará en México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y América Central el jueves 18 de mayo.

Embed

Vin Diesel regresa como Dominic Toretto y protagonizará la cinta junto a Jason Momoa, quien encarnará a Dante Reyes, el villano. También retornarán Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Bewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren y Charlize Theron.

Por su parte, Brie Larson será Tess, una rebelde representante de la Agencia; Alan Richtson es Aimes, el nuevo jefe de la Agencia que no siente el mismo cariño por el equipo de Dom que su predecesor; Daniela Melchior como una corredora callejera brasileña con un poderoso vínculo con el pasado de Dom; y Rita Moreno, como la abuelita de Dom y Mia Toretto.

1.jpg

Siete cortos latinoamericanos en el festival de cine de Tribeca

El Festival de cine de Tribeca, EEUU anunció los 76 cortos que se presentarán en su próxima edición, del 7 al 18 de junio, entre los que destacan siete filmes latinoamericanos, todos en la categoría de narrativa y la mayoría de estreno mundial.

Según un comunicado de la organización, tres cortos son de México: "Ecstasy", de la directora Carolina Costa; "Fairytales", de Daniela Soria y con guion de Mar Flores, y "Spinning", de Isabel Vaca y Arturo Mendicuti.

Desde Chile llegan dos: "Cuarto de hora", de Nemo Arancibia, y "Ferns", de Paz Ramírez; desde Bolivia, "Angelo", de Alex Plumb y, desde Argentina, "Schettinimous", de Tomás Terzano, también coescritor del guion junto a Macarena Rubio.

En el resto de la selección de cortos, sobresalen algunos nombres conocidos, como el del actor Tom Holland, que protagoniza una obra dirigida por su hermano, Harry Holland ("Last Call"), y el actor Alden Ehrenreich, que dirige e interpreta "Shadow Brother Sunday".

También destaca el joven actor Alex Lawther, que es director y guionista de "For people in trouble", protagonizada por Emma D'Arcy; Troy Kotsur, que participa en el corto documental "To my father", y la modelo discapacitada Jillian Mercado, que es la estrella de "My eyes are up here".

Aparte de eso, la bailarina de ballet Misty Copeland protagoniza y produce "Flower", un corto con el que vuelve a actuar después de una pausa de varios años en su carrera y cuyo estreno irá acompañado de un espectáculo de danza y una sesión de preguntas.

La competencia de cortos de Tribeca -con categorías de narrativa, documental y animación- es una catapulta hacia los premios Óscar para cineastas emergentes, ya que las cintas premiadas se califican como candidatas para reconocimiento de la Academia, indicó la organización.