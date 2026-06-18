Internaron otra vez a Chiche Gelblung, a pocos días de recibir el alta: ¿Qué pasó?

CHICHE SIENDO CHICHE

"Luego de la internación, se presentó en la radio en sillas de ruedas y no lo dejaron entrar...", contó, Ventura. "Te cuento una anécdota... El fin de semana el hace un programa en Crónica y le escribe a Guido Záffora, con quien hace el pase, qué le cuente de qué iban a hablar. Y Guido me dice ´yo hablé con los gerentes, y los gerentes no quieren que venga a laburar´", compartió, Calabró.

Se estima que Gelblung permanecerá en el centro de salud hasta que termine, por lo menos, esta semana, a fin de controlar, más que nada, su ansiedad laboral. Será, tal vez, la próxima semana en la que el conductor regrese a sus actividades profesionales.