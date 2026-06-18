Internaron otra vez a Chiche Gelblung, a pocos días de recibir el alta: ¿Qué pasó?

El conductor superó semanas de internación, una cirugía de alto riesgo pero su salud le volvió a impedir continuar con su cotidiano, y volvió a la clínica.
Chiche Gelblung -con 82 años- estuvo casi un mes internado. Ingresó, semanas atrás, al Sanatorio Mater Dei a consecuencia de una lesión en una de sus piernas que derivó en una diagnóstico de complicación cardiovascular. También, el conductor, presentaba algunas lesiones en la cara, producto de una caída. Fue intervenido quirúrgicamente por su pierna, consiguió la ansiada alta médica, se fue a trabajar y su salud, nuevamente le puso un "párate" forzado.
"Estaba cansando de no estar en el programa... Porque, parte de mi terapia, que lo hablé con los médicos, es porque ellos no tiene confianza terapéutica. Me sometí a una operación de alto riesgo, donde podía perder no solo el pie sino, también, la pierna. Y, con la misma sinceridad que ellos me dijeron que podía perder la pierna, yo les dije que necesitaba trabajar porque para mí, es terapéutico".
"No es cierto que me quise escapar de la internación. Lo que si es cierto es que amenacé con escaparme si no me dejaban salir. Pero nunca hubiera hecho eso. Hay Chiche Gelblung para rato. Para rato, espero...", compartió Gelblung, al aire de Radio Del Plata, uno de sus trabajos.
"Levantó fiebre en horas del mediodía del miércoles y volvió al sanatorio Mater Dei para que le regularicen la temperatura corporal. No es una internación como la que tuvo la última vez. En esta oportunidad está bajo la condición de observación, a fin de estirarle esta semana de que no vaya a trabajar", contaron en Primiciasya, el programa de Marina Calabró y Luis Ventura, en las tardes de América.
"Luego de la internación, se presentó en la radio en sillas de ruedas y no lo dejaron entrar...", contó, Ventura. "Te cuento una anécdota... El fin de semana el hace un programa en Crónica y le escribe a Guido Záffora, con quien hace el pase, qué le cuente de qué iban a hablar. Y Guido me dice ´yo hablé con los gerentes, y los gerentes no quieren que venga a laburar´", compartió, Calabró.
Se estima que Gelblung permanecerá en el centro de salud hasta que termine, por lo menos, esta semana, a fin de controlar, más que nada, su ansiedad laboral. Será, tal vez, la próxima semana en la que el conductor regrese a sus actividades profesionales.
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