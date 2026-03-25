Escándalo con Emilia Mernes tras su pelea con Tini Stoessel y María Becerra: "echó a bailarinas por lindas"

VERSIONES Y RUMORES DE BAJAS

"Las bailarinas se enteraron y empezaron a hacer descargos en Twitter. Dijeron que las habían echado porque Emilia había dicho que no quería gente que estuviese a la par de ella. Sólo bailarinas para abajo", manifestó, el conocedor de lo sucedido en una de las previas de presentación de Emilia, en un conocido centro de eventos porteño.

Emilia, nota 2

"Algunas de las bailarinas también lo empezaron a contar en Tik Tok y medio que se había viralizado, en un momento. Y a ellas le llegaron amenazas por Whatsapp, de que bajen el contenido que habían subido (de la denuncia de baja) porque sino les iba a llegar una denuncia. Y las pibas cagadísimas. Porque no solo las amenazaron sino que hablaron con los estudios en donde ellas trabajaban, para darlas de baja".