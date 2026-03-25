Escándalo con Emilia Mernes tras su pelea con Tini Stoessel y María Becerra: "echó a bailarinas por lindas"

La cantante pop está enemistada con sus colegas. Y ahora, también, sumó a bailarinas a la lista de enemigas. Las que dejó afuera de sus shows por sus características físicas.
Emilia Mernes está, sin duda, en el "ojo de la crítica". La cantante pop, novia de Duki, atraviesa días expuestas por una supuesta enemistad con Tini Stoessel y con María Becerra, dos importantes colegas, por celos y malos manejos profesionales y laborales. y ahora se conoció un supuesto conflicto con bailarinas, a las que habría dejado afuera de sus shows por "lindas".
"Yo salía con un bailarín del equipo de Tini y me relacionaba con un montón de las chicas dancer que eran amigas y conocidas de ella (en referencia a Emilia)... Y, en un momento, antes de que se haga la primer gira que fue en el Movistar, ella armó todo un equipo", comenzó a contar el testigo, durante una charla telefónica con el influencer Martín Cirio.
"Habían casteado a un montón de chicas para todo lo que era su nuevo equipo. Las hicieron trabajar durante dos meses y les dijeron que, supuestamente, iban a estar en los shows. Tienen primero preparaciones previas y, después, empiezan los ensayos generales con el artista", contextualizó el conocedor de lo sucedido, sobre cómo se gesta la interna de los bailarinas que, luego, terminan siendo parte de las presentaciones en recitales.
"Y se armó todo un problema porque dijeron ´a esta no la quiero porque es más alta, a esta no la quiero porque no me interesa´. Emilia había tirado comentarios supuestamente dentro de los shows, de que no quería pibas más lindas que ella. Eso habría sucedido tanto en las internas como en medio de los ensayos", agregó.
"Las bailarinas se enteraron y empezaron a hacer descargos en Twitter. Dijeron que las habían echado porque Emilia había dicho que no quería gente que estuviese a la par de ella. Sólo bailarinas para abajo", manifestó, el conocedor de lo sucedido en una de las previas de presentación de Emilia, en un conocido centro de eventos porteño.
"Algunas de las bailarinas también lo empezaron a contar en Tik Tok y medio que se había viralizado, en un momento. Y a ellas le llegaron amenazas por Whatsapp, de que bajen el contenido que habían subido (de la denuncia de baja) porque sino les iba a llegar una denuncia. Y las pibas cagadísimas. Porque no solo las amenazaron sino que hablaron con los estudios en donde ellas trabajaban, para darlas de baja".
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