María Becerra y Tini Stoessel revelan su esperada colaboración: "Hasta que me enamoro"

Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la exitosa relación artística de Becerra y Stoessel, quienes previamente unieron fuerzas en temas que se convirtieron rápidamente en hits, como “Miénteme” y “High”. Con esta nueva colaboración, buscan consolidar su liderazgo en la escena musical local e internacional, mezclando sus estilos característicos: el pop elegante de Tini y el urbano potente de María.

El estreno llega en un momento clave para ambas: María se prepara para su show 360° en el Estadio Monumental de River Plate, mientras que Tini organizará siete conciertos en Tecnópolis con su espectáculo “Futtura”. La coincidencia de estos grandes eventos promete un cierre de año musical inolvidable para sus seguidores.

Los fanáticos ya han comenzado a mostrar su entusiasmo en redes, compartiendo clips del adelanto y especulando sobre la estética del videoclip, que se anticipa vibrante y con mucha química entre las artistas.

Con “Hasta que me enamoro”, María Becerra y Tini Stoessel no solo retoman su alianza musical, sino que también consolidan su lugar como referentes de la música argentina contemporánea, mostrando que juntas pueden seguir marcando tendencia y generando expectativa a nivel global.