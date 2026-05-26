María Fernanda Callejón acusó a su ex, Ricky Diotto, de abuso sexual: "No quiere a nadie"

LA SENTENCIA A DIOTTO

“No me hubiese gustado llegar hasta acá porque está nuestra hija de por medio, pero alguien lo tenía que parar. Y lo dijo un juez, no lo digo yo", definió, María Fernanda, horas después de conocerse la decisión de la justicia que imprime en su ex, cuatro meses de prisión, en suspenso.

Callejón, nota María Fernanda graficó la acción con la que Diotto abusó de ella.

“Si comete algún delito pasa a ser de cumplimiento efectivo y podría perder la libertad", explicó el abogado que representa a Callejón en horas en donde comenzará un nuevo litigio legal entre ella y Diotto por "otro procedimiento por una denuncia de abuso”.