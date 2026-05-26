María Fernanda Callejón acusó a su ex, Ricky Diotto, de abuso sexual: "No quiere a nadie"

La actriz describió en qué contexto se produjo el abuso por parte de su exmarido y padre de una hija en común. "Yo quedé temblando".
María Fernanda Callejón contó todos los detalles del episodio de abuso sexual que sufrió por parte de su exmarido, Ricardo Diotto, con quien mantuvo un litigio legal durante los últimos cuatro años. La artista reveló qué hizo el papá de la hija en común, Giovanna, y cómo reaccionó ella, ante la situación.
"Una persona que daña a la madre de su hija no puede ser buen padre. Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie”, dijo María Fernanda, al aire de La mañana con Moria, por El 13. "El habitáculo del Hospital Austral era chiquito. Estaba mi hija, que me dice que le agarre la mano, y el padre estaba cerca de la puerta".
"También, había una pediatravy él pasa por al lado mío y me toca ahí, como diciendo ‘esto es mío’. Lo hizo en presencia de nuestra hija y de la pediatra, pero lo hizo por atrás. Solté a Giovanna y empecé a decirle ‘¿qué hiciste?’. ¡Fue tremendo!", recordó, Callejón, en voz alta.
"Salgo y le digo ‘andate’. Y apenas, por primera vez en años, me dice ‘perdón’. Cuando me dice perdón, le digo ‘¿qué dijiste?’. ‘Perdón’. Yo quedé temblando. Nosotros estábamos separados y con un divorcio muy conflictivo”, compartió la actriz y ahora, también, panelista.
“No me hubiese gustado llegar hasta acá porque está nuestra hija de por medio, pero alguien lo tenía que parar. Y lo dijo un juez, no lo digo yo", definió, María Fernanda, horas después de conocerse la decisión de la justicia que imprime en su ex, cuatro meses de prisión, en suspenso.
“Si comete algún delito pasa a ser de cumplimiento efectivo y podría perder la libertad", explicó el abogado que representa a Callejón en horas en donde comenzará un nuevo litigio legal entre ella y Diotto por "otro procedimiento por una denuncia de abuso”.
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