No hay mas Lola: Tomazeuski fue expulsada de Gran Hermano

“No me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponde. No voy a tolerar tamaña infracción. Hiciste caso omiso a mi sugerencia de que jueguen limpio. No tolero la conducta tampoco de Manuel, que permitió y hasta alentó la conducta de su compañera” les informó el dueño de casa.

“Manuel, vos ya formás parte de la próxima placa de nominados junto con Andrea, Yipio y Brian, a quienes había sancionado ya. En tu caso, Lola, te bajo de esa placa porque ya estás expulsada en este mismo momento. Andá sin valija hacia la puerta giratoria”, sentenció El Gran Hermano.

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Previsiblemente, Manuel Ibero quedó devastado con la noticia de la expulsión de Lola Tomaszeuski. Con el personal trainer llorando de manera desconsolada, la influencer juró “que no dijo nada” y lamentó “lo poco que duró” su segunda experiencia dentro de la casa y los dos se fundieron en un extenso y último abrazo hasta que ella se fue por la puerta giratoria.

Los expulsados de Gran Hermano Argentina