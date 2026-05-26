No hay mas Lola: Tomazeuski fue expulsada de Gran Hermano

La influencer fue sancionada por El Gran Hermano y debió marcharse por la puerta giratoria. Qué dijo y cómo fue su salida.
En la noche del Día de la Patria, Lola Tomaszeuski fue expulsada de la casa por el propio Gran Hermano debido a su constante transmisión de información del afuera. Luego de ser advertida -e incluso sancionada-, la influencer no pudo controlarse y volvió a darle datos de lo que pasas detrás de las paredes a Manuel Ibero y con quiénes jugar en el reality.
En una charla en la sala de stream, Lola le recomendó a Manu no tratar de jugar junto con Franco Zunino “Dejalo morir solo que en cualquier momento cae en placa y le llega su turno. No conviene ni tenerlo cerca", argumentó la influencer.
Lola también le recomendó a Manu que enfoque sus peleas contra Emanuel Di Gioia y no con Nenu López “A veces no veo las cosas y por eso te necesito, necesito que me ayudes”, le respondió él. “Esa piba se va en una semana en placa planta después de Zunino”. Ante este panorama El Gran Hermano decidió expulsarla en medio de la gala y a través de la puerta giratoria.
“No me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponde. No voy a tolerar tamaña infracción. Hiciste caso omiso a mi sugerencia de que jueguen limpio. No tolero la conducta tampoco de Manuel, que permitió y hasta alentó la conducta de su compañera” les informó el dueño de casa.
“Manuel, vos ya formás parte de la próxima placa de nominados junto con Andrea, Yipio y Brian, a quienes había sancionado ya. En tu caso, Lola, te bajo de esa placa porque ya estás expulsada en este mismo momento. Andá sin valija hacia la puerta giratoria”, sentenció El Gran Hermano.
Previsiblemente, Manuel Ibero quedó devastado con la noticia de la expulsión de Lola Tomaszeuski. Con el personal trainer llorando de manera desconsolada, la influencer juró “que no dijo nada” y lamentó “lo poco que duró” su segunda experiencia dentro de la casa y los dos se fundieron en un extenso y último abrazo hasta que ella se fue por la puerta giratoria.
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