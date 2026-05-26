Hoy se entregan los Premios Gardel 2026

Por primera vez en 28 años, la ceremonia de los Premios Gardel contará con público general. Será a partir de las 21 en el Teatro Coliseo, de la Ciudad de Buenos Aires.

Este martes 26 de mayo, a las en el Teatro Coliseo, con la conducción de Eleonora Pérez Caresi en la alfombra roja y Diego Leuco en la gala, se entregarán los Premios Gardel 2026 que tendrá la presencia de público, por primera vez en 28 años,