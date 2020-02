María Rosa Fugazot volvió a bancar a Darthés y la cruzaron

María Rosa ratificó que "hasta que la Justicia no me indique lo contrario, no voy a cambiar de opinión" y precisó que tiene "un buen concepto suyo y de su familia, no lo veo en una bajeza semejante", dijo en relación al actor acusado.

Luego de que Juan Darthés fuera acusado por Thelma Fardín por violación y que otras actrices lo señalaran por haberse propasado con ellas, María Rosa Fugazot -quien trabajó en numerosas oportunidades con el artista que se radicó en Brasil tras las denuncias en su contra- se estableció como una de las acérrimas defensoras del actor y eso le costó un serio enfrentamiento con algunas personalidades de la farándula argentina. La prestigiosa actriz volvió a salir a bancar a Darthés es insistió en que "hasta que la Justicia no me indique lo contrario, no voy a cambiar de opinión" y precisó que tiene "un buen concepto suyo y de su familia, no lo veo en una bajeza semejante; elijo creer en lo que él dijo, a ellas no las conozco y no tengo ninguna prueba en la mano como para defender a ninguna de las dos partes". "A Darthés lo enterraron antes de tiempo y hay que esperar a lo que diga la Justicia. Vi cuando trabajaba con él en Canal 9 cómo las chicas se le tiraban encima cuando Juan era un pibe, y nunca lo vi aprovecharse de ninguna mujer", añadió en diálogo con Intrusos.