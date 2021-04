Mariana Fabbiani vuelve al ruedo con "Lo de Mariana"

Las dos con perfil mediático alto, aunque a decir verdad Florencia Peña con su opinión política queda envuelta en discusiones políticas porque no disimula lo que piensa y a Fabbiani, mucho mas light y descomprometida en sus ideas, sólo la rozan y no la atacan con artillería pesada a la hora de la competencia. En la franja horaria hoy gana con una marca de 5 puntos Flor peña ante su amigo y ex compañero de jurado en Bailando por un Sueño, Angel De Brito, conductor de Los Angeles de la Mañana, ciclo que con la llegada de Fabbiani irá desde este lunes de 9.30 a 11.30.

De Brito le hace sombra a Flor Peña, por lo que deja la mañana "calentita" para cuando debute Fabbiani. El fuerte del magazine de Peña son los invitados siempre relacionados con el reality de éxito de Telefe, Masterchef. Flor de Equipo funciona como un símil de LAM cuando está al aire Showmatch, pero con el reality de cocina cuyos participantes giran por toda la grilla de la semana y empiezan a la mañana con Peña. Los temas de actualidad tienen su espacio, pero mucho más acotados.

Mariana Fabbiani a diferencia de su último ciclo en su rol de conductora en El Diario de Mariana (El Trece, 2013-2019), que iba por la tarde y en los últimos cinco años había virado hacia temas políticos, ahora en formato renovado regresa a la mañana con una propuesta mucho mas relaajada en lo que respecta a la actualidad social y política. El acento estará puesto en la cocina, de la mano experta de Christophe Krywonis (ex figura culinaria de Telefe), encargado de agasajar a las visitas, que en el primer envío serán Pablo Echarri, Carina Zampini ( conductora del reality de cocina en El Trece, El Gran Premio de la Cocina) y el reconocido médico Facundo Manes. El staff se completa con el periodista de la casa, Federico Seeber (a quien se lo relaciona sentimentalmente con Zampini), y la primera mujer que hubo en Caiga Quien Caiga: Martina Soto Pose.

En tanto, en el programa Flor de Equipo, a decir verdad, casi nunca informan los invitados, pero si a la noche debuta en MasterChef 2 Carmen Barbieri tras su recuperación de Covid-19 luego de superar un una semana en coma farmacológico, se supone que ella sería la gran invitada para contar su experiencia con esta enfermedad, justo en el pico de la segunda ola que vive el país. Desde su alta médica no brindó nota a fondo en televisión.